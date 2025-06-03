Kocaeli'de 12 bin litre sahte madeni yağ ele geçirildi

Şüpheli şahıslara ait iş yerinde yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 11 milyon TL olan 11 bin 970 litre sahte madeni yağ ele geçirildi. Ayrıca doldurma ve paketleme ünitesi, tarihleme ve barkod makinesi, seyyar elektrikli pompa ile birlikte 6 bin 500 adet boş paketleme kutusu ele geçirildi.