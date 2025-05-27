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Yedi ilde eş zamanlı siber dolandırıcılık operasyonu

Yedi ilde eş zamanlı siber dolandırıcılık operasyonu

20:4527/05/2025, Salı
DHA
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Adresleri tespit edilen şüpheliler, belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.
Adresleri tespit edilen şüpheliler, belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Yalova'da yatırım amacıyla paravan şirketlere yaptığı 4 milyon 530 bin TL'lik ödemenin ardından dolandırıldığını anlayan kadın jandarmaya başvurdu. Yalova merkezli yedi ilde eş zamanlı düzenlenen operasyon sonucu altı kişi yakalandı. Yakalanan şüphelilerden dördü tutuklanırken ikisi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yalova'da sosyal medya üzerinden iletişime geçtikleri bir kadını yatırım vaadiyle dolandıran şüphelilere yönelik 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yedi ilde eş zamanlı operasyon

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde S.D.G. isimli kadın iddiaya göre, sosyal medya üzerinden tanıştığı kişilerin yönlendirmesiyle, yatırım amacıyla paravan şirketlere toplam 4 milyon 530 bin TL gönderdi. Dolandırıldığını anlayan kadın, 21 Mayıs'ta jandarmaya başvurdu. Yalova İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce başlatılan çalışmalarda, paraların Y.Ö., E.A., E.G., H.C.P., M.K. ve A.B.T. isimli şüphelilere ait şirket hesaplarına aktarıldığı tespit edildi. Adresleri tespit edilen şüpheliler, 23 Mayıs'ta Denizli, Sakarya, Adana, Muğla, Kahramanmaraş ve Mersin'de belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak Yalova'ya getirildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Y.Ö., E.A., E.G. ve H.C.P. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, M.K. ve A.B.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



#Siber Dolandırıcılık
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