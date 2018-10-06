Kolyesinden teşhis ettiler

Almanya'da ailesiyle yaşarken 23 yaşında arkadaşlarıyla gittiği Fransa'da Alp Dağlarında zirve yaparken kaybolan ve cenazesi 26 yıl sonra bulunan Kayserili Hasan Tarım'ın kimliği, DNA testiyle belirlendi. Kayseri'de doğan ve ailesiyle çocuk yaştayken Almanya'ya göç eden Tarım, üniversiteyi bitirdikten sonra bir otomobil firmasında işe başladı. Firmada şeflik yapan ve dağcılık merakı olan Hasan Tarım, 6 Alman arkadaşıyla 1992 yılında Alp Dağları'na tırmandı. Zirveye tırmanmaya çalışan Tarım ve Alman uyruklu arkadaşı Alpler'de kayboldu. Arama çalışmalarına rağmen bulunamayan Hasan Tarım ve arkadaşının cesedi, geçen yıl ağustos ayında kayboldukları bölgede bulundu. Adres değişikliğinden dolayı Tarım'ın ailesine bu yıl ulaşabilen Alman yetkililer, DNA testi için anneden örnek aldı. Test sonucu ve annenin teşhis etmesiyle cesedin Hasan Tarım'a ait olduğu belirlendi. Almanya'da bir hastanenin morgunda tutulan ceset, resmi işlemlerin ardından Türkiye'ye gönderilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

ÜÇ METRELİK BUZUL DÜŞMÜŞTÜ

Hasan Tarım'ın, Kayseri'nin Sarız ilçesi Kırkısrak köyünde yaşayan amcasının oğlu Ali Tarım da kuzeninin çocukluğundan bu yana dağlara meraklı olduğunu söyledi. Kuzeninin zirve yapmak için Alp Dağlarına çıktığında kaybolduğunu anlatan Tarım, şunları kaydetti: "O yıl 3 metre uzunluğunda bir buzul düşüyor. Hasan ve arkadaşı dönemiyor. Ailesi aynı yıl Fransa'da 200 dağcıyı seferber etti ama bulunamadı. Çok aradı ailesi. Geçen yıl 2 dağcının cesedi bulunmuş. Ailesi adres değişikliği yaptığı için aileye ulaşamamışlar. Yeni ulaşıldı ailesine. DNA testi yapıldı, üstünde kolyesi de mevcutmuş. Ailesi tespit etmiş, cenazesi alındı. Bugün defnedeceğiz."

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Sonunda bir mezarı olacak

Baba Yusuf Tarım, ölen oğlunun dağcılık merakı olduğunu, arkadaşlarıyla zaman zaman Türkiye’deki dağlara da tırmandığını anlattı. Hasan’ın, kaybolduğu gün fırtına uyarısına rağmen tırmanışa geçtiğini belirten Tarım, “Her zaman gelecek diye bekliyorduk, çok zordu. Bulunduğu için mutluyum, bulunmasa mezarı olmayacaktı” dedi.