Komandoların Kastamonu'daki seferberliği sürüyor: Hem ölümüze hem de dirimize sahip çıktılar

Ev ve iş yerleri ile kamu kurumlarındaki balçık ve çamur temizliğinin ardından komandolar, selde zarar gören mezarlıklarında temizliğine başladı.

Kastamonu’da 11 Ağustos’ta Ezine ve Zarbana Çayı’nın taşması sonucu meydana gelen sel, can kayıplarının yanı sıra çok sayıda ev ve iş yerinin zarar görmesine neden oldu. Sel afeti nedeniyle İnebolu, Çatalzeytin ve Bozkurt’ta 71 kişi hayatını kaybetti, halen 9 kişinin ise aranmasına devam ediliyor. Bir yandan selin yaraları sarılmaya çalışılırken bir yandan da Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, selden zarar gören alanlarda temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

İHA

Bu kapsamda komandolar, özellikle Bozkurt ilçesi başta olmak üzere selden zarar gören İnebolu, Küre, Azdavay, Şenpazar ve Çatalzeytin ilçelerinde ev ve iş yerlerinde biriken balçık ve çamurları ellerinde küreklerle temizledi. Ev ve iş yerleri ile kamu kurumlarındaki balçık ve çamur temizliğinin ardından komandolar, selde zarar gören mezarlıklarında temizliğine başladı.

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GÜNDEM Selde molozların altında kalan şehit mezarını askerler temizledi

İHA

Gözyaşları içinde dua ettiler

Selin vurduğu İnebolu’nun Özlüce köyünde selden zarar gören, tahrip olan ya da balçık ve çamurla kaplanan mezarları askerler, ellerinde kazma ve küreklerle temizledi. Mezar taşları da ıslak bezlerle silinerek eski haline getirildi. Komandoların mezarlık temizliğine hem destek veren hem de çalışmalarını takip eden köylüler, duygusal anlar yaşayarak gözyaşlarını tutamadı. Vatandaşlar, askerlere teşekkür ederek, ‘hem ölümüze hem dirimize sahip çıktınız, sizlerden binlerce kez Allah razı olsun’ diye dua ettiler. Askerler, selden zarar gören mezarlıkların temizliğini diğer bölgelerde de sürdüreceği öğrenildi.

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İHA

“Hem ölümüze hem de dirimize sahip çıktılar”

Sel afetinde zarar gören mezarlıkların temizlendiğini ifade eden Yunus köyü Muhtarı Bakiye Çevik, “Mezarlarımızı Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando birliği ekipleri temizlediler. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz verdikleri hizmetten dolayı. Hem ölümüze hem de dirimize sahip çıktılar. Elleri dert görmesin” dedi.

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GÜNDEM Selde molozların altında kalan şehit mezarını askerler temizledi

İHA

“Ecdadımızın mekanlarını temizliyorlar”

Mezarlıkları askerlerin temizlediğine işaret eden Doğanyurt Belediye Başkanı Ahmet Kaya ise, “Sel afetinin olduğu günden beri Özlüce köyündeyiz. Buradaki işlerin takibi ve koordinasyonuyla ilgileniyoruz. Allah razı olsun komandolarımızdan. Sadece canlara değil ölülerimize de saygı duyma adına ecdadımızın mekanlarını Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı komandolarımız, cansiperane bir çalışma sergiliyorlar. Rabbim onlardan razı olsun. Başlarındaki komutanlarına da çok teşekkür ediyoruz. Mezarlıklarımız, eski düzenine geliyor. Komandolarımızdan Rabbim razı olsun” diye konuştu.

GÜNDEM El birliğiyle temizlik

İHA

“Devletimizin ve gücünü burada çok daha iyi hissettik”

Devletin ve askerlerin gücünü sel bölgesinde çok daha iyi hissettiklerini söyleyen Özlüce Köyü sakinlerinden Yusuf Yılmaz da, “Sel felaketinden dolayı çok mağdur olduk. Allah razı olsun komandolarımızdan, askerlerimizden. Askerlerimiz gelip bizlere yardımcı oluyorlar. Sağ olsun devletimizden, devletimizi burada çok daha iyi hissettik gücünü.

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GÜNDEM Komandolar görevde: Selin vurduğu ilçeyi canla başla temizliyorlar

İHA

Vatanımızın bölünmez olduğunu burada gördük. Büyük bir felaket yaşadık. 56 yaşındayım, böyle bir şey görmedim. Burada babam, annem, kardeşim, dedem, nenem, amcam hepsi burada mezarlıkta yatıyorlar. Burası hep böyle mezar. İnşallah askerlerimiz buralarını da temizleyecekler, buraları da düzeltecekler. Devletimiz sağ olsun, var olsun. Allah razı olsun. Allah devletimize, vatanımıza, milletimize, askerlerimize zeval vermesin” şeklinde konuştu.

İHA

"Allah devletimizden razı olsun"

Selden zarar gören yakının mezarı temizlenirken gözyaşlarını tutamayan selzede, şunları kaydetti:

“Allah bin kere razı olsun devletimizden de milletimizden de, askerlerimizden de. Allah güç kuvvet versin. Çok duygulandım, çok mutlu oldum.”

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GÜNDEM Komandolardan Bozkurt'a marşlı veda: Çatakta, batakta, Bozkurt’ta daima göreve hazır!

FOTOĞRAF 20 Kastamonu'da 11 Ağustos'ta etkili olan şiddetli yağış Bozkurt, Azdavay, Pınarbaşı, Küre, İnebolu, Cide ve Abana ilçelerinde sele sebep oldu. Selin etkisiyle cadde ve sokaklar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı, çok sayıda araç ise sele kapıldı. Şu ana kadar 62 kişinin yaşamını yitirdiği sel felaketinde, 5 bin 400 nüfuslu Bozkurt ilçesi büyük yıkıma uğradı. Sel bölgelerinde arama ve kurtarma ekipleri ile güvenlik güçlerinin canla başla mücadelesi sürüyor. Bozkurt'ta da enkaz kaldırma çalışmalarının yanı sıra kaybolan vatandaşların bulunması için hava destekli insanlı ve insansız hava keşif araçları ile arama kurtarma çalışmalarına destek veriliyor. Kadavra köpekleriyle birlikte enkazın altında kalan vatandaşların cenazelerini de ulaşılmaya çalışılıyor. Çok sayıda ilden bölgeye sevk edilen Mehmetçik ise, Bozkurt'ta toprak altında kalan vatandaşların cansız bedenlerini arama çalışmalarını da sürdürüyor. Enkazı komandolar temizliyor<br>​<br>​ Bölgeye çeşitli illerden sevk edilen komandolar da, ev ve iş yerlerinde temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler halinde ayrılan komandolar, sokak sokak gezerek, dükkanlara dolan metrelerce yüksekteki çamur ve enkaz yığınlarını kaldırıyor. Komandolar, ev ve iş yerlerine taşınan tomruk ve kütükleri, elektrikli testere ile keserek bulundukları yerden kaldırıyor. Ayrıca komandolar, ev ve iş yerlerinde sel suları sonrasında hasar gören ya da kullanılamaz hale gelen eşyaları da dışarı çıkartıyor. Sokak ve caddelerde biriken çamurlarda el arabasıyla şehir dışına taşınıyor. Komandolar selin vurduğu ilçeyi ellerinde küreklerle temizliyor Sel afetinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde bir taraftan arama kurtarma çalışmaları sürerken, diğer taraftan bölgeye sevk edilen komandolar, iş yerlerine ve evlere dolan çamur yığınlarını kaldırarak, ellerinde küreklerle temizlik yapıyor.





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