Komisyon hesapları da tutmadı: Cumhur İttifakı çoğunlukta

14 Mayıs seçimlerinden aradığını bulamayan muhalefet partilerinin ellerinde kalan tek koz komisyonlardaki dengeyi bozmaktı. Cumhur İttifakı’nın Meclis’e getireceği yasa tekliflerini komisyonlarda engellemek isteyen muhalefetin bu planı da suya düştü. Yasa yapmakla yetkili ihtisas komisyonları dahil olmak üzere tüm komisyonlarda 1 vekille temsil edilecek olan Saadet Partisi (SP) Meclis Grubu’na, usul gereği en çok üyesi olan AK Parti Grubu’ndan birer üye azaltılarak üye verilecek.





İDARİ AMİRLİK YOK

Bu değişiklik, komisyonlardaki Cumhur İttifakı çoğunluğunu etkilemeyecek. SP Meclis Grubu, TBMM Başkanlık Divanı’nda 1 katip üye ile temsil edilecek. SP Meclis Grubu, sayısı yeterli olamadığı için idari amirlik alamayacak. Ancak oluşan yeni durum gereği AK Parti Grubu’nun elindeki 6 idari amirlikten birinin İYİ Parti’ye verilmesi için muhalefetin talepte bulunabileceği belirtiliyor.





1 YENİ KOLTUK EKLENECEK

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığında her partiden grup başkanlarından ya da grup başkanvekillerinden birer üye ile oluşturulan TBMM Danışma Kurulu’na da 1 yeni koltuk eklenecek. Meclis’te yeterli vekil sayısına erişemediği için grup oluşturamayan küçük muhalefet partilerinin ortak grup oluşturma çalışmaları sonuçlanmıştı. SP çatısı altında birleşen SP’li ve Gelecek Partili 20 milletvekiliyle Meclis’in 6’ncı grubu önceki gün oluşturulmuştu.



