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Komisyon için ilk toplantı

Komisyon için ilk toplantı

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:0024/06/2025, Salı
G: 24/06/2025, Salı
Yeni Şafak
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Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin önerisiyle gündeme gelen ‘Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu’ için ilk toplantı bu akşam TBMM’de gerçekleştirilecek.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bu akşam ikinci devrede seçilen yeni Meclis Başkanlık Divanı ve siyasi partilerin grup yönetimleri ile geleneksel olarak verilen akşam yemeğinde bir araya gelecek. Yemekte içtüzük, anayasa ve komisyon konularında fikir alışverişinde bulunulacak. Ayrıca Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu için de ilk adımın bu yemekte atılacağı kaydedildi.



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