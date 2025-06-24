Komisyon için ilk toplantı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bu akşam ikinci devrede seçilen yeni Meclis Başkanlık Divanı ve siyasi partilerin grup yönetimleri ile geleneksel olarak verilen akşam yemeğinde bir araya gelecek. Yemekte içtüzük, anayasa ve komisyon konularında fikir alışverişinde bulunulacak. Ayrıca Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu için de ilk adımın bu yemekte atılacağı kaydedildi.