Komisyon için seri mesai

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra meydana gelen yıkımı ve yaşanan can kayıplarına neden olan ihmalleri araştırmak üzere 5 siyasi partinin ortak önerisiyle kurulması hedeflenen Meclis Araştırma Komisyonu’nun, haftaya oluşturulması bekleniyor. Komisyonun çalışma takvimi, hem olayın vahameti hem de 14 Mayıs'ta yapılması beklenen seçim nedeniyle Meclis Araştırma Komisyonlarının çalışma konseptinden farklı olacak. TBMM kaynakları, çalışma takviminin yetişmesi için komisyonun mart boyunca yoğun bir tempo harcayacağını ve haftada 3 ila 4 gün mesai yaparak, seçim takviminden önce raporunu hazırlayacağını öngörüyor. Seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılacağına işaret eden TBMM kaynakları, "Kurulacak olan komisyon, rutin takvimle hareket etmeyecek.” dedi.