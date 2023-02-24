|
Reklam
Reklam
Gündem

Komisyon için seri mesai

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra meydana gelen yıkımı ve yaşanan can kayıplarına neden olan ihmalleri araştırmak üzere 5 siyasi partinin ortak önerisiyle kurulması hedeflenen Meclis Araştırma Komisyonu’nun, haftaya oluşturulması bekleniyor.

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:00 . 24/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra meydana gelen yıkımı ve yaşanan can kayıplarına neden olan ihmalleri araştırmak üzere 5 siyasi partinin ortak önerisiyle kurulması hedeflenen Meclis Araştırma Komisyonu’nun, haftaya oluşturulması bekleniyor. Komisyonun çalışma takvimi, hem olayın vahameti hem de 14 Mayıs'ta yapılması beklenen seçim nedeniyle Meclis Araştırma Komisyonlarının çalışma konseptinden farklı olacak. TBMM kaynakları, çalışma takviminin yetişmesi için komisyonun mart boyunca yoğun bir tempo harcayacağını ve haftada 3 ila 4 gün mesai yaparak, seçim takviminden önce raporunu hazırlayacağını öngörüyor. Seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılacağına işaret eden TBMM kaynakları, "Kurulacak olan komisyon, rutin takvimle hareket etmeyecek.” dedi.


#Deprem
#TBMM
#Meclis Araştırma Komisyonu
2 saat önce
default-profile-img
Komisyon için seri mesai
Afete göre plan yapmak esastır: Her şeyin takdiri O'nun elindedir
Mahallede tek başına: Burası benim toprağım
Pakistan ekibi alkışlarla uğurlandı: 33 kişiyi enkazdan kurtardılar
Sigorta full paket deprem hariç: Şirketler poliçede farklı ifadeleri bahane ederek gerçek zararı karşılamıyor
Acıları paylaştılar: Diyanet ekiplerinden deprem bölgesindeki cemevlerine ziyaret
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.