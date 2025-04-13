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Kongre tarihi açıklanınca heyet İmralı’ya gidecek

Kongre tarihi açıklanınca heyet İmralı’ya gidecek

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:0013/04/2025, Pazar
G: 13/04/2025, Pazar
Yeni Şafak
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DEM heyeti - Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesi
DEM heyeti - Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesi

İmralı heyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüştükten sonra DEM Parti MYK'sını topladı. 10 saat süren toplantıda, siyasi partilerle yeniden temasa geçilmesi kararı alındı. Siyasi partilerle Meclis zemininde görüşmelerin yürütülmesi ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'la da bir araya gelinmesi yönünde görüş ağırlık kazandı. AK Parti, CHP ve MHP’nin kapısını üçüncü kez çalacak olan DEM Parti, yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi yönünde görüş beyan edecek. Ayrıca toplantıda, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ve Van Milletvekili Pervin Buldan'ın İmralı Adası’na gitmesi için Adalet Bakanlığı nezdinde girişimlerin hızlandırılması kararı da alındı. Kaynaklar, terörist başı Abdullah Öcalan'ın ikinci çağrı için örgütün atacağı adımı, yani PKK'nın kendi feshetme kararının alınacağı kongreyi beklediği bilgisini verdi. Kongre tarihinin açıklanmasından sonra DEM heyetinin İmralı'ya gidip Öcalan’ın kongrede okunacak mesajını alabileceği belirtiliyor. Örgütün kongreyi nisan sonunda toplayabileceğine işaret ediliyor. Öte yandan DEM Parti, sürecin bölge halkına aktarılması için 114 merkezde yürüttüğü halk buluşmaları ve ev ziyaretlerini ay sonuna kadar sürdürecek. 1 Mayıs’tan sonra ise yeni bir kampanya başlatılacak.


#İmralı heyeti
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