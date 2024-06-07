Kongreye YKS tedbiri

İstanbul'da YKS ile aynı tarihe denk gelen Fenerbahçe Kulübü olağan seçimli genel kurul toplantısına ilişkin konuşan Ersoy, "Kadıköy'de 49 okulda sınav yapıyoruz, Fenerbahçe Kulübü genel kurulunun yapılacağı yere yakın 3 okulumuz var, diğerleri uzak. Üyelerin Kadıköy'e giderken oluşturabileceği trafik yoğunluğunu ve gürültüyü düşündük. Bu konuda alınabilecek tedbirler konusunda Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile görüştük. Ali Koç, 'biz bu konuda çok duyarlıyız' dedi ve bütün üyelere gerekli hatırlatmaları yapacaklarını söyledi" ifadelerini kullandı.





5,5 MİLYON KİTAPÇIK BASILDI

Bu sene 13 milyon dolayında aday için 60'a yakın sınav yaptıklarını dile getiren Ersoy, YKS başvurularına ilişkin bilgiler verdi. Ersoy, "8 Haziran Cumartesi 10.15'te başlayacak Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 3 milyon 120 bin 878, 9 Haziran Pazar 10.15'te başlayacak Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) 2 milyon 19 bin 709 ve aynı gün saat 15.45'te gerçekleşecek son oturum Yabancı Dil Testi'ne (YDT) ise 233 bin 389 aday katılacak. YKS oturumları için bu sene 5,5 milyona yakın soru kitapçığı basıldı" diye konuştu.









ENGELLİ ADAYLARA 30 DK EK SÜRE

YKS'ye katılacak engelli adaylara yönelik Ersoy, "TYT'ye toplam 12 bin 848, AYT'ye 8 bin 334, YDT'ye ise 1032 engelli aday katılacak. TYT oturumunda 1911 okuyucu-işaretleyici, AYT'de 1140 okuyucu-işaretleyici, YDT'de ise 76 okuyucu-işaretleyici görev alacak" ifadelerini kullandı. Ersoy, bu yıl yapılan düzenlemeyle ek süreden faydalanma hakkı olmayan okuyucu veya işaretleyici yardımı alan engelli adayların tamamına 30 dakika ek süre verilmesinin kararlaştırıldığını da hatırlattı.





KİLİTLER EŞ ZAMANLI ANKARA'DAN AÇILIYOR

Sınav güvenlik önlemlerine ilişkin soruları yanıtlayan Ersoy, soru kitapçıklarının Faraday kafesi ile kaplı ve sinyal karıştırıcı jammer sistemiyle korunan kapalı matbaa merkezinde basıldığını ve buradaki görevlilerin YKS sonuna kadar 40 gün süresince dışarı çıkamadığını belirtti. Ersoy, "Bu merkezde, günde 200 bin soru kitapçığı basılabiliyor. Soru kitapçıklarımızın ve sınav evraklarımızın nakil araçlarıyla takibini elektromekanik kilitlerle kilitliyoruz. Bu kilitler, sınav sabahı Ankara'dan açılıyor. Dijital baskı teknolojileri itibarıyla dünyada ilk 3'te olan bir kurumuz" bilgisini verdi.

GÜRÜLTÜSÜZ VE TRAFİKSİZ ORTAM ÖNEMLİ

Ersoy, YKS öncesi ilgili pek çok kurumla toplantılar yaptıklarını ve gerekli önlemlerin alınması konusunda çalışmalar yürüttüklerini bildirdi. Bu noktada ilgili kurumlara bilgilendirme yapıldığını aktaran Ersoy, "Sınav binalarında uygun koşulların sağlanması ve etrafının gürültüden yalıtılması önemli. Sınav binalarının etrafında herhangi bir çalışma veya etkinlik yapılmaması, pazar kurulmaması, inşaatların ve yol çalışmalarının durdurulması ve gerekli diğer tedbirlerin alınması konusunda tüm ilgili kurumlarla resmi yazışmalarımızı yaptık. Bunun için valilikler, belediyeler, milli eğitim müdürlükleri ve emniyet müdürlükleri ile sürekli koordinasyon halinde pazar günü akşamına kadar çalışmalarımız sürecek. Trafik akışının da emniyetli şekilde sağlanması ve toplu ulaşım imkanlarının artırılması konusuna da işaret ettik. Adaylarımız için stressiz, gürültüsüz ve trafiksiz bir ortam hazırlanması önemli" şeklinde konuştu.





KOÇ İLE SINAV GÖRÜŞMESİ

Ersoy, İstanbul'da YKS ile aynı tarihe denk gelen Fenerbahçe Kulübü olağan seçimli genel kurul toplantısına ilişkin soru üzerine, şöyle konuştu:





"Kadıköy'de 49 okulda sınav yapıyoruz, Fenerbahçe Kulübü genel kurulunun yapılacağı yere yakın 3 okulumuz var, diğerleri uzak. Üyelerin Kadıköy'e giderken oluşturabileceği trafik yoğunluğunu ve gürültüyü düşündük. Bu konuda alınabilecek tedbirler konusunda Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile görüştük. Ali Koç, 'biz bu konuda çok duyarlıyız" dedi ve bütün üyelere gerekli hatırlatmaları yapacaklarını söyledi."





TFF teklif etti, ÖSYM kabul dedi

Ersoy, ÖSYM'nin, 18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı futbolcuları için Zagreb'de YKS düzenlemesine ilişkin soruları da yanıtladı.

Federasyondan genç millilerin YKS tarihlerinde Zagreb'de olacakları ve o ülkede sınav yapılması teklifinde bulunduklarını aktaran Ersoy, "Teklifi, ÖSYM olarak değerlendirdik. Milli bir mesele olduğundan ve toplumun da rahatlıkla kabul edebileceği bir durum olduğundan sınavı Hırvatistan'da yapmaya karar verdik" bilgisini paylaştı.





E-sınavların sayısı artacak