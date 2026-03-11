Yeni Şafak
Kontrolden çıkan araç bariyerlere ok gibi saplandı: İki yaralı

Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç refüjdeki demir bariyerlere saplandı. Kuşçu Köprüsü mevkiinde meydana gelen kazada biri ağır 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, Karakoçan ilçesine bağlı Başyurt Köyü yakınlarında bulunan Kuşçu Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bingöl’den Elazığ istikametine seyir halinde olan 50 AK 560 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki demir bariyerlere saplandı. Kazada, biri ağır 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



