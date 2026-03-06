Yeni Şafak
Elazığ’da trafik kazası: Bir kişi yaralandı

00:216/03/2026, Cuma
Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Elazığ’ın Palu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, Palu ilçesi Maço mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



