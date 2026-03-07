Yeni Şafak
Keban Baraj Gölü'nde 30 kiloluk dev ağlara takıldı

Keban Baraj Gölü'nde 30 kiloluk dev ağlara takıldı

18:497/03/2026, Cumartesi
IHA
Elazığ’da 30 kiloluk dev Fırat turnası yakalandı.
Elazığ’da 30 kiloluk dev Fırat turnası yakalandı.

Elazığ’da amatör bir balıkçı, Keban Baraj Gölü’nde ava çıkarak 1 metre uzunluğunda ve 30 kilo ağırlığında dev bir Fırat turnası yakaladı. Balıkçının tekneye çekerken yaşadığı zor anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Elazığ’da Keban Baraj Gölü’nde 1 metre uzunluğunda 30 kilo ağırlığında dev Fırat turnası yakalandı.

Elazığ’da amatör bir balıkçı, Keban Baraj Gölü’nde ava çıktı. Balıkçı çektiği ağda 1 metre uzunluğunda 30 kilo ağırlığında dev Fırat turnasını yakaladı. Tekneye çekerken oldukça zorlanan balıkçının o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.



#Elazığ
#Keban Baraj Gölü
#Turna
#Fırat Turnası
