Keban Baraj Gölü'nde 30 kiloluk dev ağlara takıldı

Elazığ’da 30 kiloluk dev Fırat turnası yakalandı.
Elazığ’da amatör bir balıkçı, Keban Baraj Gölü’nde ava çıkarak 1 metre uzunluğunda ve 30 kilo ağırlığında dev bir Fırat turnası yakaladı. Balıkçının tekneye çekerken yaşadığı zor anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Elazığ’da Keban Baraj Gölü’nde 1 metre uzunluğunda 30 kilo ağırlığında dev Fırat turnası yakalandı.
Elazığ’da amatör bir balıkçı, Keban Baraj Gölü’nde ava çıktı. Balıkçı çektiği ağda 1 metre uzunluğunda 30 kilo ağırlığında dev Fırat turnasını yakaladı. Tekneye çekerken oldukça zorlanan balıkçının o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
#Elazığ
#Keban Baraj Gölü
#Turna
#Fırat Turnası