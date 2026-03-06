Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan 75 yaşındaki P.A.’dan yakınları haber alamayınca kapı komşularına ulaştı. Komşularının da yaşlı kadına ulaşamaması üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kapıyı açarak içeri girdi. Yarı felçli olduğu öğrenilen kadının banyoda düşerek kalkamadığı, bundan dolayı da telefona ve kapıya bakamadığı öğrenildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaşlı kadın, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.