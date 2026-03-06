Yeni Şafak
Haber alınamayan yaşlı kadın için ekipler seferber oldu: Banyoda düştüğü ortaya çıktı

15:016/03/2026, Cuma
IHA
Komşularının da yaşlı kadına ulaşamaması üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verildi.
Elazığ’da yakınlarının haber alamadığı yaşlı kadın için ekipler seferber oldu. İtfaiye ekiplerinin girdiği evde yere düşerek kalkamadığı belirlenen yarı felçli kadın hastaneye götürüldü.

Elazığ'daki olay, Fevzi Çakmak Mahallesi Göktürk Sokak’ta bulunan müstakil bir evde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan 75 yaşındaki P.A.’dan yakınları haber alamayınca kapı komşularına ulaştı. Komşularının da yaşlı kadına ulaşamaması üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kapıyı açarak içeri girdi. Yarı felçli olduğu öğrenilen kadının banyoda düşerek kalkamadığı, bundan dolayı da telefona ve kapıya bakamadığı öğrenildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaşlı kadın, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



