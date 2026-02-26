Burdur’da kayıp olarak aranan adam aracında ölü bulundu

Gölhisar ilçesi Karapınar mevkiinde, Ç.Ş. (52) dün evinden 15 HL 235 plakalı otomobili ile evinden ayrıldı. Akşam saatlerinde evine gelmemesi üzerine ailesi tarafından Şakman için kayıp başvurusunda bulunuldu. Sabah saatlerinde ise Ç.Ş’nin aracı bölgede bulunan bir çoban tarafından bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan incelemede Ç.Ş araç içerisinde tüfekle vurulmuş halde hayatını kaybettiği belirlendi. Ekipler tarafından Ç.Ş’nin intihar ettiği ihtimali üzerinde durulurken, cansız bedeni yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.