Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Hatay
Apart otelin penceresinden çıkan Uğur 5 gündür kayıp

Apart otelin penceresinden çıkan Uğur 5 gündür kayıp

15:3923/02/2026, Pazartesi
DHA
Sonraki haber
Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Uğur Çalışkan'ı bulmak için AFAD ekipleri ile çeşitli sivil toplum kuruluşları, 5 gün boyunca 17 araç, 83 personel, 1 iz takip köpeği ve 2 dronla arama çalışması yaptı
Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Uğur Çalışkan'ı bulmak için AFAD ekipleri ile çeşitli sivil toplum kuruluşları, 5 gün boyunca 17 araç, 83 personel, 1 iz takip köpeği ve 2 dronla arama çalışması yaptı

Hatay’ın Antakya ilçesinde kaldığı apart otel odasının penceresinden çıkarken güvenlik kamerasına yansıyan Uğur Çalışkan'dan (27), 5 gündür haber alınamıyor.

İlçedeki Serinyol Mahallesi'nde kuzenleriyle apart otelin 2'nci katından oda kiralayan Uğur Çalışkan, 19 Şubat'ta, sabaha karşı bilinmeyen nedenle pencereden çıkıp, bahçeye indi. Bir süre sonra binanın dış cephesinden tırmanıp odaya çıkmaya çalışan Çalışkan, başarılı olamayınca bölgeden ayrıldı. Sabah saatlerinde Çalışkan'ın odada olmadığını gören kuzenleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelediğinde olayı fark etti. Kuzenlerinin polise gidip kayıp başvurusunda bulunması üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı.

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen ve çalışmak için kuzenleriyle Van'dan kente geldikleri öğrenilen Uğur Çalışkan'ı bulmak için AFAD ekipleri ile çeşitli sivil toplum kuruluşları, 5 gün boyunca 17 araç, 83 personel, 1 iz takip köpeği ve 2 dronla arama çalışması yaptı ancak izine rastlanmadı. Yetkililer, Çalışkan'ı gören kişilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmasını istedi.



#Hatay
#Antakya
#kayıp
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİLİŞİ TARİH 2026: TOKİ İstanbul kura çekilişi ne zaman, TOKİ İstabul kura isim listesi açıklandı mı?