Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Isparta'da emekli öğretmen su kabağını sanata dönüştürüyor

Isparta'da emekli öğretmen su kabağını sanata dönüştürüyor

14:5723/02/2026, الإثنين
AA
Sonraki haber
Isparta
Isparta

Isparta'da emekli Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Hasan Bakan, su kabaklarını kurutarak, birbirinden farklı sanat eserine dönüştürüyor.

Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde görev yaptıktan sonra son görev yeri Isparta'da Atabey İmam Hatip Ortaokulu'na atanan Bakan, öğrencileriyle okulun bahçesini temizlediği sırada bir su kabağı tohumunun filizlendiğini gördü. Büyüyen su kabağını kurutup amatörce oymaya başlayan Bakan, bu sanata ilgisi arttıkça kendisini daha da geliştirdi.

Emekli olduktan sonra sanat çalışmalarına daha fazla yoğunlaşan Bakan, su kabağından birbirinden güzel farklı figürler ortaya çıkardı. Su kabağının yanında ahşap yakma çalışmaları da yapan Bakan, yüzlerce eserini evinin bahçesinde sergilemeye başladı.

Su kabağı oyma işinin kendisine güzel bir hobi kazandırdığını dile getiren Bakan,
"Okulun bahçesinde gördüğüm su kabağı, hayatımın emeklilik yıllarını şekillendirdi. Bu sanatla uğraşmak bana keyif veriyor. Tozu toprağı var ama sanat aşkı hepsine galip geliyor. Su kabağının içini oyduktan sonra dışına farklı desenler yapıyorum. Görenlerin de hoşuna gidiyor."
dedi.

Bakan, sabır ve emek gerektiren bu işin kendisine terapi gibi geldiğini belirterek, kendini bu alanda daha da geliştirmek istediğini ifade etti.




#emekli
#Hasan Bakan
#Isparta
#oymacılık
#Su kabağı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİLİŞİ TARİH 2026: TOKİ İstanbul kura çekilişi ne zaman, TOKİ İstabul kura isim listesi açıklandı mı?