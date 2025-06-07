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Kontrolden çıkan itfaiye aracı takla atıp ters döndü

Kontrolden çıkan itfaiye aracı takla atıp ters döndü

23:097/06/2025, Cumartesi
IHA
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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ankara'da bir itfaiye aracı kontrolden çıkarak takla attı. Kaza sonrası olay yerine ekipler sevk edilirken ters dönen araçta bulunan itfaiye personelinin sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Ankara'nın Akyurt ilçesinde kontrolden çıkan itfaiye aracı takla attı.

Olay, Akyurt ilçesi Çankırı Bulvarı Karacakaya Kavşağı'nda meydan geldi. Edinilen bilgilere göre, bir itfaiye aracı kontrolden çıkarak takla attı. Araç ters dönerken, olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Kazanın meydana geldiği kavşakta trafik akışı bir süre kontrollü şekilde sağlandı. Araçta bulunan itfaiye personelinin sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.



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