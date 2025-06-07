Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, tartıştığı kişileri balta ile tehdit etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Batıkent ilçesi İlkyerleşim Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, parkta oturan bir grupla arabadaki bir grup arasından bilinmeyen bir nedenden ötürü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle, parktaki kişilerden birisi eline balta alarak araçtaki kişileri tehdit etti. Baltayla tehdit edilen arabadaki kişiler hızla olay yerinden uzaklaşırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.