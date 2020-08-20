Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Beyşehir Gölünde yetişen nilüferler görenleri mest ediyor Nilüferleri kopartmanın cezası 73 bin TL
KONYA

Konya haberleri: Beyşehir Gölü’nde yetişen nilüferler görsel şölen oluşturuyor

Beyşehir Gölü’nde yetişen nilüferler görenleri mest ediyor: Nilüferleri kopartmanın cezası 73 bin TL

Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Konya Ovası'ndaki Beyşehir Gölü’nde yetişen nilüfer çiçekleri, görsel şölen sunuyor. Gölün yaklaşık 8 bin metrekarelik alanında, adeta nilüfer çiçeği tarlasını andıran bölge, fotoğraf sanatçılarının ve gezginlerden yoğun ilgi görüyor. Nilüferi görmek için sandal ile ulaşmak şart. Nilüferler güneşin doğumuyla su üstüne çıkıyor güneş batarken ise suyun içine giriyor. Göldeki nilüferleri kopartmanın cezası ise 73 bin TL.

Haber Merkezi DHA
Göldeki nilüferleri kopartmanın cezası 73 bin TL.
Göldeki nilüferleri kopartmanın cezası 73 bin TL.

Konya'nın güneyinde yer alan Beyşehir ilçesindeki gölün güneyinde ve batısında Toros Dağları, doğusunda volkanik Erenler Dağı, batısında ise Anamas ve Sultan Dağları bulunuyor. Balıkçılığın yapıldığı, yaklaşık 656 kilometrekarelik yüz ölçüme sahip Beyşehir Gölü çevresinde ise 3 plaj yer alıyor.

Göldeki nilüferleri kopartmanın cezası 73 bin TL.

Gölün yaklaşık 8 bin metrekarelik bölümünde ise nilüfer çiçekleri yetişiyor. Beyşehir Gölü üzerinde açan nilüferler, gün doğumunda su yüzüne çıkıyor, öğleden sonra ise su altına giriyor. Nilüferler ziyaretçileri hayran bırakıyor. Balıkçıların keşfettiği bölgeye ulaşım ise balıkçı tekneleriyle sağlanıyor.

Bu çiçeği koparmanın cezası 73 bin lira
GÜNDEM
Bu çiçeği koparmanın cezası 73 bin lira

Göldeki nilüferleri kopartmanın cezası 73 bin TL.

Gölde balıkçılık yapan, aynı zamanda Beyşehir Fotoğraf Kulübü yöneticisi olan İbrahim Erdoğan, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "Burası çocukluğumuzdan beri olan bir yer. Her sene mayıs ve ağustos aylarında açan bir çiçek ve senede 3- 4 ay görsel bir şölen sunuyor. Biz balıkçılar buradan devamlı balık avına gittiğimiz için devamlı denk geliyoruz ve izleme imkanımız oluyor. Biz burayı fotoğraf kulübü ve turizm derneği olarak birkaç arkadaş ziyaret ettik. Burayı fotoğrafladık ve görselleri sosyal medyada paylaştık. Bu görsellere ilgi duyanlar, fotoğrafçılar, doğa meraklıları bizim limana geldiler, görmek istiyorlardı, biz de elimizden geldiği kadarıyla teknemizle yardımcı olmaya çalıştık. Fotoğrafladılar, çok güzel izlenimlerle buradan ayrıldılar. Gerçekten burası doğa harikası güzel bir yer. Biz balıkçılar olarak bize sıradan geliyor her gün gördüğümüz için ama dışarıdan bakıldığı zaman hakikaten doğa harikası, korunması gereken güzel görsel bir şölen. Herkesi de buraya davet ediyoruz, gelsinler buradaki görsel şöleni nilüfer çiçeğini görsünler."

Göldeki nilüferleri kopartmanın cezası 73 bin TL.

KOPARMANIN CEZASI 73 BİN TL

8 bin metrekareye ulaşan bir alanda bulunan nilüferlerin koruma altında olduğunu, koparılması durumunda 73 bin TL cezası olduğunu söyleyen Beyşehir Kültür Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "Yaklaşık 8 bin metrekareye ulaşan bir alanda nilüferleri izleme şansı ve fotoğraflama şansına sahibiz. Nilüferler Beyşehir Gölünün endemik sayılabilecek çiçekleridir. Üç çeşit nilüfer vardır; beyaz ve sarı olanı genelde sık görülür. Nilüfer çiçeği koparması yasak ve koruma altında olan bir güzelliktir. Koparmanın cezası da 73 bin liradır. Beyşehir Fotoğraf Kulübü olarak burada fotoğraf etkinlikleri yapıyoruz. İnsanlara burayı tanıtmaya çalışıyoruz. Burada fotoğraflar çekerek sergisini açıp, burayı tanıtmaya çalışıyoruz. Çocukluktan beri hayalim olan işte bu nilüfer bahçesi ile ilgili hayallerim inşallah milli parklarında girişimleri ile yapılan proje ile daha olumlu hale gelecek. Nilüfer özellikle fotojenik bir çiçektir.
  • Hem yakından hem uzaktan çok güzel fotoğraf verir. Bu yüzden insanları buraya çekip bizim fotoğraf kulübü yöneticilerimizi buraya çekip fotoğraflarını çekmesini ve tanıtmasını sağlıyoruz. Türkiye’de ve dünyadan fotoğrafçıları buraya çekmek istiyoruz. Zaten fotoğrafçılar aşağı yukarı öğrenmeye başladı ve gelmeye başladılar. Buranın tek sıkıntısı işte buraya kayıkla ulaşmamız gerekiyor ama milli parklarla yapılan projede inşallah gerçekleşirse bir yürüme bandı ve bir seyir balkonu ile çok daha rahat ulaşılabilecek."
Göldeki nilüferleri kopartmanın cezası 73 bin TL.
Göldeki nilüferleri kopartmanın cezası 73 bin TL.

​Beyşehir Gölü’nde yetişen nilüferler görenleri mest ediyor: Nilüferleri kopartmanın cezası 73 bin TL
FOTOĞRAF 22
Title
Konya'nın güneyinde yer alan Beyşehir ilçesindeki gölün güneyinde ve batısında Toros Dağları, doğusunda volkanik Erenler Dağı, batısında ise Anamas ve Sultan Dağları bulunuyor.
Title
Balıkçılığın yapıldığı, yaklaşık 656 kilometrekarelik yüz ölçüme sahip Beyşehir Gölü çevresinde ise 3 plaj yer alıyor.
Title
Gölün yaklaşık 8 bin metrekarelik bölümünde ise nilüfer çiçekleri yetişiyor.
Title
Beyşehir Gölü üzerinde açan nilüferler, gün doğumunda su yüzüne çıkıyor, öğleden sonra ise su altına giriyor.
Title
Nilüferler ziyaretçileri hayran bırakıyor. Balıkçıların keşfettiği bölgeye ulaşım ise balıkçı tekneleriyle sağlanıyor.
Title
Gölde balıkçılık yapan, aynı zamanda Beyşehir Fotoğraf Kulübü yöneticisi olan İbrahim Erdoğan, şu şekilde açıklamada bulundu:
Title
Burası çocukluğumuzdan beri olan bir yer. Her sene mayıs ve ağustos aylarında açan bir çiçek ve senede 3- 4 ay görsel bir şölen sunuyor. Biz balıkçılar buradan devamlı balık avına gittiğimiz için devamlı denk geliyoruz ve izleme imkanımız oluyor. Biz burayı fotoğraf kulübü ve turizm derneği olarak birkaç arkadaş ziyaret ettik. Burayı fotoğrafladık ve görselleri sosyal medyada paylaştık. Bu görsellere ilgi duyanlar, fotoğrafçılar, doğa meraklıları bizim limana geldiler, görmek istiyorlardı, biz de elimizden geldiği kadarıyla teknemizle yardımcı olmaya çalıştık. Fotoğrafladılar, çok güzel izlenimlerle buradan ayrıldılar. Gerçekten burası doğa harikası güzel bir yer. Biz balıkçılar olarak bize sıradan geliyor her gün gördüğümüz için ama dışarıdan bakıldığı zaman hakikaten doğa harikası, korunması gereken güzel görsel bir şölen. Herkesi de buraya davet ediyoruz, gelsinler buradaki görsel şöleni nilüfer çiçeğini görsünler.
Title
8 bin metrekareye ulaşan bir alanda bulunan nilüferlerin koruma altında olduğunu, koparılması durumunda 73 bin TL cezası olduğunu söyleyen Beyşehir Kültür Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, şu şekilde açıklamada bulundu:
Title
Yaklaşık 8 bin metrekareye ulaşan bir alanda nilüferleri izleme şansı ve fotoğraflama şansına sahibiz. Nilüferler Beyşehir Gölünün endemik sayılabilecek çiçekleridir. Üç çeşit nilüfer vardır; beyaz ve sarı olanı genelde sık görülür. Nilüfer çiçeği koparması yasak ve koruma altında olan bir güzelliktir. Koparmanın cezası da 73 bin liradır. Beyşehir Fotoğraf Kulübü olarak burada fotoğraf etkinlikleri yapıyoruz. İnsanlara burayı tanıtmaya çalışıyoruz. Burada fotoğraflar çekerek sergisini açıp, burayı tanıtmaya çalışıyoruz. Çocukluktan beri hayalim olan işte bu nilüfer bahçesi ile ilgili hayallerim inşallah milli parklarında girişimleri ile yapılan proje ile daha olumlu hale gelecek. Nilüfer özellikle fotojenik bir çiçektir. Hem yakından hem uzaktan çok güzel fotoğraf verir. Bu yüzden insanları buraya çekip bizim fotoğraf kulübü yöneticilerimizi buraya çekip fotoğraflarını çekmesini ve tanıtmasını sağlıyoruz. Türkiye’de ve dünyadan fotoğrafçıları buraya çekmek istiyoruz. Zaten fotoğrafçılar aşağı yukarı öğrenmeye başladı ve gelmeye başladılar. Buranın tek sıkıntısı işte buraya kayıkla ulaşmamız gerekiyor ama milli parklarla yapılan projede inşallah gerçekleşirse bir yürüme bandı ve bir seyir balkonu ile çok daha rahat ulaşılabilecek.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
​Beyşehir Gölü’nde yetişen nilüferler görenleri mest ediyor: Nilüferleri kopartmanın cezası 73 bin TL
Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Konya Ovası'ndaki Beyşehir Gölü'nde yetişen nilüfer çiçekleri, görsel şölen sunuyor. Gölün yaklaşık 8 bin metrekarelik alanında, adeta nilüfer çiçeği tarlasını andıran bölge, fotoğraf sanatçılarının ve gezginlerden yoğun ilgi görüyor. Nilüferi görmek için sandal ile ulaşmak şart. Nilüferler güneşin doğumuyla su üstüne çıkıyor güneş batarken ise suyun içine giriyor. Göldeki nilüferleri kopartmanın cezası ise 73 bin TL.


Abone Ol Google News
Evlat katili mi yoksa hayırsever mi?

Evlat katili mi
yoksa hayırsever mi?

​Osmanlı tarihinde katledilen tek Valide Sultan.
Yüzde 5iTürkiyeye 70 yıl yeter

Yüzde 5'i
Türkiye'ye 70 yıl yeter

​Erdoğan'ın müjdesine dair detaylar milyonları heyecanlandırdı.
Nevşin Mengü: Maliyeti yüksekse doğalgazı çıkarmayalım

​Bilgiler mahkeme ve Interpol ile de paylaşıldı.

Onyekuru hamlesi

Onyekuru hamlesi

​​Fenerbahçe'nin ardından Beşiktaş'ta teklif yaptı.

Her satırı dehşet

Her satırı dehşet

Kayınvalidesini öldürüp üzerine beton döktü.
Müslümanlara<br>insanlık dışı muamale

Müslümanlara
insanlık dışı muamale

​Zorla domuz eti yedirip, son kullanma tarihi geçmiş ürünlerle zehirlediler.
Türkiye Suriye'de<br>kendi işini kendi halledebilir

Türkiye Suriye'de
kendi işini kendi halledebilir

Donald Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok iyi ilişkilerimiz var.
Cuma günü bir müjde vereceğiz

Cuma günü bir müjde vereceğiz

​Türkiye'de açılacak yeni dönem ne ile başlayacak?
Libya'da<br>bizi izliyorlar

Libya'da
bizi izliyorlar

​Fransızlar özel uydularla izlediği Mehmetçik'i hedef gösteriyor.
BAE F-35<br>satın almak istiyor

BAE F-35
satın almak istiyor

​Trump: BAE'nin kesinlikle bu uçakların parasını ödeyecek parası var.
Doğal gaz müjdesi mi?

Doğal gaz müjdesi mi?

​Tüm Türkiye cuma günü açıklanacak müjdeye kilitlendi.
Tecavüzcü vekil<br>için karar vakti

Tecavüzcü vekil
için karar vakti

​Eski HDP vekili tecavüzcü Çelik'in dokunulmazlığı kaldırılacak.
PKK çocukları<br>böyle kandırıyor

PKK çocukları
böyle kandırıyor

​Gençlerin adli sicilini bozarak dağa çıkarma oyunu ellerinde patladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.