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Konya haberleri: Kendisiyle aynı adı taşıyan oğlunu hırsız zannedip öldürdü

Kendisiyle aynı adı taşıyan oğlunu hırsız zannedip öldürdü

Konya'nın Seydişehir ilçesinde yaşayan 50 yaşındaki Mehmet A., birlikte çobanlık yaptığı kendisiyle aynı adı taşıyan tek oğlu17 yaşındaki Mehmet A.'yı hırsız zannedip tüfekle ateş ederek, öldürdü.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Konya Seydişehir'de yaşayan bir çocuk babası Mehmet A., kendisiyle aynı adı taşıyan ve birlikte çobanlık yaptığı oğlu Mehmer A. ile hayvanları beslemek için kaldığı yayla evinin bahçesinden gelen sesi, hırsız zannetti.

Tüfeğini alıp, karanlıkta sesin geldiği yöne doğru ateşledi.

Vurduğu kişinin bahçedeki tuvaletten dönen oğlu Mehmet A. olduğunu fark eden baba, hemen jandarma ve sağlık ekiplerini arayıp, yardım istedi. Göğsünden vurulan Mehmet A., gelen sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Baba Mehmet A., jandarma tarafından gözaltına alındı.

DHA
Göğsünden vurulan 17 yaşındaki Mehmet A. olay yerinde hayatını kaybetti.

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