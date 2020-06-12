Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Konya Pandemi Kurulu üyesi Doç Drİbrahim Erayman İniş trendindeyken dalgalanmalar olabilir
KONYA TÜRKİYE

Konya haberleri... Pandemi Kurulu üyesi Erayman: İniş trendindeyken dalgalanmalar olabilir

Konya Pandemi Kurulu üyesi Doç. Dr.İbrahim Erayman: İniş trendindeyken dalgalanmalar olabilir

Konya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının son günlerde artmasını değerlendiren İl Pandemi Kurulu üyesi Doç. Dr. İbrahim Erayman, "Normalleşme süreci beklediğimiz şekilde gidiyor. İniş trendindeyken, hafif dalgalanmalar olabilir, sorun değil. Ulusal olarak vaka sayısında binin altında olmamız gayet iyi. Umarım bunu kurallara uyarak başarılı şekilde atlatırız. Kesinlikle rehavete kapılmamamız lazım" dedi.

Haber Merkezi DHA
Erayman, Türkiye'de eylül ayından itibaren vaka sayısının yok denecek kadar en aza inebileceğini öngördüklerini söyledi.
Erayman, Türkiye'de eylül ayından itibaren vaka sayısının yok denecek kadar en aza inebileceğini öngördüklerini söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, düzenlediği basın toplantısında, normalleşme sürecinin yaşandığı son günlerde, Konya'daki Kovid-19 vaka sayısında artış olduğunu açıkladı. Kentteki vaka sayısının artmasına, alınan tedbirler kapsamındaki kısıtlamalara uyulmayıp, ramazan ayı sonlarında yapılan toplu iftarlar ve Ramazan Bayramı sonrası bayramlaşmaların neden olduğu öngörülüyor.

İl Pandemi Kurulu üyesi olan, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. İbrahim Erayman, bu tip dalgalanmaların olabileceğini, maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına mutlaka uyulması ve rehavete kapılmamak gerektiğini söyledi.

Bilim Kurulu Üyesi İlhami Çelik'ten '27 gün uyarısı': Temkinli olmakta fayda var diye düşünüyorum
KORONAVİRÜS
Bilim Kurulu Üyesi İlhami Çelik'ten '27 gün uyarısı': Temkinli olmakta fayda var diye düşünüyorum

DHA
Erayman, Türkiye'de eylül ayından itibaren vaka sayısının yok denecek kadar en aza inebileceğini öngördüklerini söyledi.

Erayman, "Ramazan ayında ve bayramda tedbirler alındı. Sokağa çıkma kısıtlamasına mümkün oldukça uyulmaya çalışıldı. Halkımızın büyük bir kısmı uyum gösterdi ama uyum göstermeyen de oldu. Tabi çok uzun süre insanlarımız evlerinde kaldı, birbirlerini göremedi ama esas problem, bundan sonra ne yapacağımız. Kısmen vaka artışları olabilir, bunlar beklediğimiz şeyler. Biz ülke olarak pik noktasını, tepe noktasını görmüş ve inmeye başlamış, ulusal verilere baktığımızda da günlük olarak binin altında rakamlar görüyoruz. Bu basamaklar önemli. Mesela vaka sayısındaki hedefimiz; 500 görmek, 500’den sonra 200 görmek, sonra görmemek olacaktır. Çünkü birden sıfırı görmek mümkün değil. Bu dünyada da böyledir. Bu basamakları da iyi geçmek istiyorsak kurallara uymalıyız, maske, hijyen ve sosyal mesafeye devam etmeliyiz" diye konuştu.

DHA
Doç. Dr. İbrahim Erayman

Bilim Kurulu Üyesi Çelik'ten heyecanladıran açıklama: İmmün plazma ile iyileşmeler hızla artıyor
KORONAVİRÜS
Bilim Kurulu Üyesi Çelik'ten heyecanladıran açıklama: İmmün plazma ile iyileşmeler hızla artıyor

"Rehavete kapılmamamız lazım"

Maske, sosyal mesafe ve hijyenin hayat kurtarıcı olduğunu belirten Erayman, "Maske hayat kurtarıcı bir davranıştır. El yıkamak ve sosyal mesafede yine hayat kurtarıcı bir davranıştır. Kim için? Karşımızdaki insan için. Maske takmaz ve bu kurala uymazsak örneğin; 65 yaş üstü kişi kanser hastası olabilir ve yürümek için sokağa çıkmak isteyecektir. Onun özgürlük alanını kısıtlamış ve yaşamını riske atmış olursunuz. Başkalarının özgürlük ve yaşam hakkına saygı göstermeliyiz" şeklinde konuştu.

Erayman, Türkiye'de eylül ayından itibaren vaka sayısının yok denecek kadar en aza inebileceğini öngördüklerini söyledi.

DHA
Kentteki vaka sayısının artmasına, alınan tedbirler kapsamındaki kısıtlamalara uyulmayıp, ramazan ayı sonlarında yapılan toplu iftarlar ve Ramazan Bayramı sonrası bayramlaşmaların neden olduğu öngörülüyor.

Bilim Kurulu Üyesi Kara'dan ciddi uyarı: Asemptomatik taşıyıcılar koronavirüs bulaştırıyor
KORONAVİRÜS
Bilim Kurulu Üyesi Kara'dan ciddi uyarı: Asemptomatik taşıyıcılar koronavirüs bulaştırıyor

Erayman, "Normalleşme süreci beklediğimiz şekilde gidiyor. İniş trendindeyken, hafif dalgalanmalar olabilir, sorun değil. Ulusal olarak vaka sayısında 1000'in altında olmamız gayet iyi. Umarım bunu, kurallara uyarak başarılı bir şekilde atlatırız. Kesinlikle rehavete kapılmamamız lazım" ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Twittera cevap verdi

Twitter'a cevap verdi

Siyasi bir kara propaganda makinasına dönüştünüz.
Liderin maçı neden ikinci kanalda?

Liderin maçı
neden ikinci kanalda?

​Bordo mavililer yayıncı kuruluşa tepkili.
İBB TV muhabiri ben bir icraat görmedim diyen vatandaşa sufle verdi: Ama süt dağıttı

PKK çemberde!

PKK çemberde!

​Mikro cerrahi operasyonların perde arkası.

Zam yapana satış yok!

Zam yapana satış yok!

​Faiz fırsatçılarına kötü haber emlakçılardan geldi.

Haydar Ali Yıldız, Yeni Şafak canlı yayınında anlattı.

Milyonluk villalar bir bir yıkılıyor

Milyonluk villalar bir bir yıkılıyor

​Bakanlık savaş ilan etti: Yüzme havuzlarıyla birlikte yerle bir edildi.

Dünyada ilk Türk çiftçisi kullanacak.

Magandalar aramızda

Magandalar aramızda

​Hafta başında polise saldırdılar, bugün serbest kaldılar
İşte gıda sahtekarları

İşte gıda sahtekarları

​Bakanlık 69 firmaya ait 136 ürünü tek tek ifşa etti.

​Bakan Varank Kovid-19'a karşı çok önemli bir müjdeyi duyurdu.
Konutta en cazip ilçe

Konutta en cazip ilçe

​Faizler düşünce konut piyasası hareketlendi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.