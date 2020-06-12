Konya Pandemi Kurulu üyesi Doç. Dr.İbrahim Erayman: İniş trendindeyken dalgalanmalar olabilir

Erayman, Türkiye'de eylül ayından itibaren vaka sayısının yok denecek kadar en aza inebileceğini öngördüklerini söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, düzenlediği basın toplantısında, normalleşme sürecinin yaşandığı son günlerde, Konya'daki Kovid-19 vaka sayısında artış olduğunu açıkladı. Kentteki vaka sayısının artmasına, alınan tedbirler kapsamındaki kısıtlamalara uyulmayıp, ramazan ayı sonlarında yapılan toplu iftarlar ve Ramazan Bayramı sonrası bayramlaşmaların neden olduğu öngörülüyor.

İl Pandemi Kurulu üyesi olan, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. İbrahim Erayman, bu tip dalgalanmaların olabileceğini, maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına mutlaka uyulması ve rehavete kapılmamak gerektiğini söyledi.

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DHA Erayman, Türkiye'de eylül ayından itibaren vaka sayısının yok denecek kadar en aza inebileceğini öngördüklerini söyledi.

Erayman, "Ramazan ayında ve bayramda tedbirler alındı. Sokağa çıkma kısıtlamasına mümkün oldukça uyulmaya çalışıldı. Halkımızın büyük bir kısmı uyum gösterdi ama uyum göstermeyen de oldu. Tabi çok uzun süre insanlarımız evlerinde kaldı, birbirlerini göremedi ama esas problem, bundan sonra ne yapacağımız. Kısmen vaka artışları olabilir, bunlar beklediğimiz şeyler. Biz ülke olarak pik noktasını, tepe noktasını görmüş ve inmeye başlamış, ulusal verilere baktığımızda da günlük olarak binin altında rakamlar görüyoruz. Bu basamaklar önemli. Mesela vaka sayısındaki hedefimiz; 500 görmek, 500’den sonra 200 görmek, sonra görmemek olacaktır. Çünkü birden sıfırı görmek mümkün değil. Bu dünyada da böyledir. Bu basamakları da iyi geçmek istiyorsak kurallara uymalıyız, maske, hijyen ve sosyal mesafeye devam etmeliyiz" diye konuştu.

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DHA Doç. Dr. İbrahim Erayman

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"Rehavete kapılmamamız lazım"

Maske, sosyal mesafe ve hijyenin hayat kurtarıcı olduğunu belirten Erayman, "Maske hayat kurtarıcı bir davranıştır. El yıkamak ve sosyal mesafede yine hayat kurtarıcı bir davranıştır. Kim için? Karşımızdaki insan için. Maske takmaz ve bu kurala uymazsak örneğin; 65 yaş üstü kişi kanser hastası olabilir ve yürümek için sokağa çıkmak isteyecektir. Onun özgürlük alanını kısıtlamış ve yaşamını riske atmış olursunuz. Başkalarının özgürlük ve yaşam hakkına saygı göstermeliyiz" şeklinde konuştu.

Erayman, Türkiye'de eylül ayından itibaren vaka sayısının yok denecek kadar en aza inebileceğini öngördüklerini söyledi.

DHA Kentteki vaka sayısının artmasına, alınan tedbirler kapsamındaki kısıtlamalara uyulmayıp, ramazan ayı sonlarında yapılan toplu iftarlar ve Ramazan Bayramı sonrası bayramlaşmaların neden olduğu öngörülüyor.

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Erayman, "Normalleşme süreci beklediğimiz şekilde gidiyor. İniş trendindeyken, hafif dalgalanmalar olabilir, sorun değil. Ulusal olarak vaka sayısında 1000'in altında olmamız gayet iyi. Umarım bunu, kurallara uyarak başarılı bir şekilde atlatırız. Kesinlikle rehavete kapılmamamız lazım" ifadelerini kullandı.