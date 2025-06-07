Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Konya'da hafif ticari araç devrildi: Dört kişi yaralandı

Konya'da hafif ticari araç devrildi: Dört kişi yaralandı

19:457/06/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Yaralılar ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılar ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konya’nın Kulu ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Karacadağ Mahallesi’nde Burak Kavi’nin kullandığı araç virajda kontrolden çıkarak devrildi. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, araçtaki dört yolcu hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Kulu ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu araçtaki 4 kişi yaralandı.

Karacadağ Mahallesinde Burak Kavi (31) idaresindeki 06 CNE 117 plakalı hafif ticari araç, virajda kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada sürücü yara almazken araçta yolcu olarak bulunan Ömer B. (39), Ekrem B. (20), Ögün B. (44) ve Yılmaz Ö. (28) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



#Konya
#Kulu
#kaza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EMEKLİ PROMOSYONU BAŞTAN SONA GÜNCELLENDİ: 2025: Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank emekli maaşı promosyonu ne kadar?