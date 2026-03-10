Konya'da öğrenci servisi ile hafif ticari araç çarpıştı: İki kişi yaralandı

Kaza, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.B.G. idaresindeki 42 AUC 042 plakalı hafif ticari araç, A.Y. yönetimindeki 42 GBZ 09 plakalı minibüs ile çarpıştı. Kazada iki araç sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Servis aracının öğrencileri bıraktığı ve boş olduğu öğrenildi.