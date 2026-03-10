Yeni Şafak
Konya'da öğrenci servisi ile hafif ticari araç çarpıştı: İki kişi yaralandı

18:1010/03/2026, Salı
G: 11/03/2026, Çarşamba
IHA
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Konya’nın Seydişehir ilçesinde öğrenci servisi ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Yaralı sürücüler olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.B.G. idaresindeki 42 AUC 042 plakalı hafif ticari araç, A.Y. yönetimindeki 42 GBZ 09 plakalı minibüs ile çarpıştı. Kazada iki araç sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Servis aracının öğrencileri bıraktığı ve boş olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.


