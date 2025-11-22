Yeni Şafak
Konya'da otomobil hafif ticari araçla çarpıştı: Üç kişi yaralandı

Konya'da otomobil hafif ticari araçla çarpıştı: Üç kişi yaralandı

22:1222/11/2025, Cumartesi
IHA
Kaza ile ilgili tahkikat sürüyor.
Kaza ile ilgili tahkikat sürüyor.

Konya’nın Derebucak ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Konya’nın Derebucak ilçesinde otomobilin hafif ticari araçla çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, Derebucak’ın Gencek Mahallesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.T. idaresindeki hafif ticari araç, T.Y. yönetimindeki otomobille yerleşim merkezi girişinde çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüsü ve yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili tahkikat sürüyor.


#Konya
#otomobil
#hafif ticari araç
#kaza
