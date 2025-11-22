Yeni Şafak
İki otomobil park halindeki vince çarptı: Bir ölü bir yaralı

00:0722/11/2025, Cumartesi
IHA
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Çorum'da trafo bakımı için park halinde bulanan vince kısa süre arayla iki otomobil çarptı. Meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.

Çorum’da park halinde olan vince, iki otomobilin çarpması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Çorum-İskilip karayolu Seydim köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafo bakımı için park halinde bulanan Rafet T. yönetimindeki 34 KGG 747 plakalı vince aynı yönde seyir halinde olan Osman A. idaresindeki 19 TP 041 plakalı otomobil arkadan çarptı. Daha sonra aynı istikametten gelen Hüseyin Güngören yönetimindeki 19 AL 387 plakalı otomobil de vince çarparak durabildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobil sürücüsü Hüseyin Güngören’in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan Osman A. ise sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hüseyin Güngören’in cenazesi, ekiplerin incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.



#Çorum
#Vinç
#Kaza
