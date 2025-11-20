Yeni Şafak
Otomobilin çarptığı dana olay yerinde telef oldu

Çorum'da seyir halindeki otomobil, bir anda yola çıkan danaya çarptı. Kazada iki kişi yaralanırken, dana ise olay yerinde telef oldu.

Çorum’un Alaca ilçesinde yola çıkan danaya çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Alaca ilçesi Çorum-Yozgat karayolu Çatalkaya köyü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaca istikametinde seyir halinde olan Murat K. idaresindeki 34 BRC 330 plakalı otomobil, bir anda yola çıkan danaya çarptı. Kazada sürücü ile araçta bulunan Engin Ç. yaralanırken, dana ise olay yerinde telef oldu. Kazayı gören diğer sürücülerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.



