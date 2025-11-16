Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Çorum
Çorum'da otomobil devrildi: Ölü ve yaralılar var

Çorum'da otomobil devrildi: Ölü ve yaralılar var

08:2716/11/2025, Pazar
AA
Sonraki haber
Kazada ölen Yunus Anat'ın otomobile otostop çekerek bindiği belirlendi.
Kazada ölen Yunus Anat'ın otomobile otostop çekerek bindiği belirlendi.

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Çorum'da Serhat H. (30) idaresindeki 06 ZCG 41 plakalı otomobil, Çorum-Sungurlu kara yolu Koparan mevkisinde savrularak orta refüje devrildi.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, araçta bulunan Yunus Anat'ın (44) kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekiplerince yapılan incelemede, Anat'ın otostop çekerek kaza yapan otomobile bindiği öğrenildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan Lütfü Ünal (30) ise ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



#Çorum
#otomobil
#kaza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bursa’da sular ne zaman gelecek? 16 Kasım BUSKİ su kesintisi kaçta başlayacak kaçta bitecek?