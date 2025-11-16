Yeni Şafak
Önce otomobiliyle takla attı sonra kaza yerinden kaçtı: 'Kazayı ben yaptım' diyen şüpheli dikkat çekti

Önce otomobiliyle takla attı sonra kaza yerinden kaçtı: 'Kazayı ben yaptım' diyen şüpheli dikkat çekti

07:4916/11/2025, Pazar
Nevşehir'de ilginç kaza.
Nevşehir'de ilginç kaza.

Nevşehir’de kontrolden çıkan bir otomobil, orta refüje çarpıp takla attı. Kazanın ardından sürücü olay yerini terk etti. Yaklaşık yarım saat sonra gelen bir kişi, aracı kendisinin kullandığını ve kaza sonrası “şuurunu kaybedip kaçtığını” iddia etti. Vatandaşın bu sözlerine polis ekipleri inanmadı.

Nevşehir’de kontrolden çıkan otomobil orta refüje çarptıktan sonra takla attı. Sürücü aracı bırakıp kaza yerinden kaçtı.

Kaza gece saatlerinde Güzel Yurt Mahallesi 80. Yıl Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ürgüp Caddesinde seyir halinde bulunan ve sürücüsü tespit edilemeyen 38 ZE 808 plakalı otomobil 80. Yıl Bulvarına döndüğü anda orta refüje çarparak takla attı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerine geldiğinde takla atan otomobilde kimsenin olmadığını fark etti. Yapılan araştırmada olay yerinden bir kişinin koşarak kaçtığı bilgisine ulaşan ekipler çevrede sürücüyü aradı.

Kazadan yaklaşık yarım saat sonra kaza yerine gelen bir vatandaş,
"Araç oğlumun, aracı ben kullanıyordum. Buradan dönerken kaza yaptım"
dedi. Vatandaşın bu sözlerine polis ekipleri bile inanmadı.

Kaza yapan otomobil çekici vasıtasıyla kaza yerinden kaldırılırken, ekipler sürücüyü güvenlik kameralarından tespit etmeye çalıştı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



