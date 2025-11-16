Önce otomobiliyle takla attı sonra kaza yerinden kaçtı: 'Kazayı ben yaptım' diyen şüpheli dikkat çekti

Kaza gece saatlerinde Güzel Yurt Mahallesi 80. Yıl Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ürgüp Caddesinde seyir halinde bulunan ve sürücüsü tespit edilemeyen 38 ZE 808 plakalı otomobil 80. Yıl Bulvarına döndüğü anda orta refüje çarparak takla attı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerine geldiğinde takla atan otomobilde kimsenin olmadığını fark etti. Yapılan araştırmada olay yerinden bir kişinin koşarak kaçtığı bilgisine ulaşan ekipler çevrede sürücüyü aradı.