Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bursa
Bursa'da feci kaza: Otomobille çarpışan skuterin sürücüsü ağır yaralandı

Bursa'da feci kaza: Otomobille çarpışan skuterin sürücüsü ağır yaralandı

07:2616/11/2025, Pazar
G: 16/11/2025, Pazar
AA
Sonraki haber
Polis inceleme başlattı.
Polis inceleme başlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobille skuter çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan skuterin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobille çarpışan skuterin sürücüsü ağır yaralandı.

Süleymaniye Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde'de Coşkun T. (39) idaresindeki 16 KIE 98 plakalı otomobil ile Ramiz A. (21) yönetimindeki skuter çarpıştı.

Çarpmanın şiddetiyle savrulan Ramiz A. ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ramiz A, daha sonra Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.



#Bursa
#trafik
#kaza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Osmanlı’da ilk darbe girişimi mi?