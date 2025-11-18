Yeni Şafak
Çorum'da iş yerine silahlı saldırı

Çorum’da iş yerine silahlı saldırı

22:2718/11/2025, Salı
G: 18/11/2025, Salı
IHA
Yeni Şafak
Çorum haberleri: İş yerine silahlı saldırı
Çorum haberleri: İş yerine silahlı saldırı

Çorum’da bir iş yerine kimliği belirsiz şahıs tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Olayda yaralanan olmazken, polis ekipleri kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Cemilbey Caddesi üzerinde bulunan bir tekel bayisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz kimliği tespit edilemeyen bir şahıs, iş yerine doğru silahla ateş açarak bölgeden hızla uzaklaştı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, tekel bayisinde ve çevresinde geniş çaplı inceleme yaptı. Kurşunların isabet ettiği noktalarda delil çalışması gerçekleştirilirken, saldırı sonucu iş yerinde maddi hasar oluştu. Polis ekipleri, silahlı saldırıyı düzenleyen şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

