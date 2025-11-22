Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Tekirdağ
İki motosikletin çarpıştığı kazada yaralılar var

İki motosikletin çarpıştığı kazada yaralılar var

00:1322/11/2025, samedi
IHA
Sonraki haber
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Tekirdağ'da çarpışan iki motosikletin sürücüsü meydana gelen kaza sonucu yaralandı.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde iki motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Değirmenaltı Caddesi üzeri Çay Sokak ile Halit Ağa Sokağı’nın kesiştiği noktada meydana geldi. 59 ANP 703 plakalı motosiklet ile 59 AIL 871 plakalı motosiklet henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüleri yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ambulansta ilk müdahale yapılmasının ardından Fehmi Tekirdağ Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.



#Tekirdağ
#Kaza
#Motosiklet
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
VATANDAŞLIK MAAŞI SON AÇIKLAMALAR: Vatandaşlık maaşı ne kadar, kaç TL olacak, kimler başvurabilir?