İki motosikletin çarpıştığı kazada yaralılar var

Kaza, saat 22.00 sıralarında Değirmenaltı Caddesi üzeri Çay Sokak ile Halit Ağa Sokağı’nın kesiştiği noktada meydana geldi. 59 ANP 703 plakalı motosiklet ile 59 AIL 871 plakalı motosiklet henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüleri yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ambulansta ilk müdahale yapılmasının ardından Fehmi Tekirdağ Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.