Tekirdağ'ın 20 günlük suyu kaldı: Gerekli yağışların olmaması halinde su kesintilerine gidilecek

Şişmanlar, Türkmenli Göleti'nde de suyun tamamen tükendiğini belirterek, "Şu anda Marmaraereğlisi bölgesinde yazın kısmi bazı mahallelerde su sıkıntısı yaşadığımız yerdi. Türkmenli Göleti'nde hiç su yok. Şu anda Türkmenli Göleti'ni hiç kullanamadık ama bunlarla ilgili eğer bu kış sezonunda yağış ve kar gelirse ve su birikimi olursa DSİ ve ilgili birimlerle yazışmalarımız devam ediyor. İl Su Kuraklık Komisyonu'nun tekrar toplanmasıyla ilgili talebimiz var. Çalışmalarımız devam ediyor. Öncelikli olarak şehre içme ve kullanma amaçlı suyun verilmesi, sulu tarımın en minimuma indirilmesi yönünde taleplerimiz ve görüşmelerimiz var" diye konuştu.





Şişmanlar, Çokal Barajı'ndan su taşıma projesine başladıklarını söyleyerek, "Önemli projelerimizden biri de hemen yanı başımızda bulunan Çokal Barajı'nda yüzde 53 doluluk olması. DSİ'den aldığımız bilgilere göre yaklaşık 100 milyon metreküpün üzerinde bir su hacmi var. Bununla ilgili de proje çalışmamızı başlattık. Ama tabii bu biraz uzun sürecek bir proje. Öngörümüz 1-1,5 yıl içerisinde 1,5-2 milyarlık bir yatırımla o suyu Süleymanpaşa'ya kazandırmaya çalışıyoruz ki önümüzdeki yıllarda bu sorunları yaşamayalım" dedi.