Konya'daki 'süt banyosu' skandalıyla ilgili yeni gelişme: Banyo yapan ve o anları kayda alan kişi tutuklandı

Konya’da bir süt toplama merkezinde, süt kazanında banyo yapılırken çekilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından soruşturma başlatılmıştı. İşyeri mühürlenerek faaliyetten men edilirken işçiler Emre S. ve görüntüyü kaydeden Uğur T. gözaltına alındı.

GÜNDEM Konya'daki süt banyosu skandalıyla ilgili yeni gelişme: Süt kazanında banyo yapan işçiler 'Şakalaşmak için yaptık' dedi

Süt değil sıvı deterjanmış

İfadelerinde görüntülerin iki hafta önce kayda alındığını ve kazandaki sıvının deterjan olduğunu savunan işçiler, polis merkezindeki işlemlerin ardından Konya Adliyesine sevk edildi. Savcılık sorguları sonrası mahkemeye çıkan Emre S. ve Uğur T. tutuklandı.

OYNAT 00:26 Konya’daki süt fabrikasında tepki çeken görüntü: Süt kazanın içinde banyo yaptı Konya'da, birçok firmaya süt veren Benefit isimli fabrikada, tepki toplayan bir görüntü kaydedildi. Fabrikada çalıştığı öne sürülen bir şahıs, süt kazanının içine girerek süt banyosu yaptı. BiP'te paylaş

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"Bu kadar büyüyeceğini düşünmedik"

Skandal görüntülerin sahibi olan iki işçi verdikleri ifadelerinde, kazandaki sıvının süt değil deterjan olduğunu iddia etmiş, görüntüleri paylaştıktan sonra da bu kadar tepki alıp, büyüyeceğini düşünmediklerini söyledikleri öğrenildi.

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