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Konya'daki 'süt banyosu' skandalıyla ilgili yeni gelişme: Banyo yapan ve o anları kayda alan kişi tutuklandı

Konya'da üretim yapan bir süt fabrikasında kazana girerek süt banyosu yapan Emre S, görüntüleri sosyal medyada paylaşınca ortalık karışmıştı. Tepki toplayan olayın ardından Çevre ve şehircilik Bakanlığı devreye girmiş, firmanın faaliyetine son vermişti. Haklarında soruşturma başlatılan Emre S. ve videoyu çeken Uğur T. tutuklandı.

Haber Merkezi İHA
Fabrika kazanında süt banyosu yapan işçinin videosu büyük tepki toplamıştı.
Fabrika kazanında süt banyosu yapan işçinin videosu büyük tepki toplamıştı.

Konya’da bir süt toplama merkezinde, süt kazanında banyo yapılırken çekilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından soruşturma başlatılmıştı. İşyeri mühürlenerek faaliyetten men edilirken işçiler Emre S. ve görüntüyü kaydeden Uğur T. gözaltına alındı.

Konya'daki süt banyosu skandalıyla ilgili yeni gelişme: Süt kazanında banyo yapan işçiler 'Şakalaşmak için yaptık' dedi
GÜNDEM
Konya'daki süt banyosu skandalıyla ilgili yeni gelişme: Süt kazanında banyo yapan işçiler 'Şakalaşmak için yaptık' dedi

Süt değil sıvı deterjanmış

İfadelerinde görüntülerin iki hafta önce kayda alındığını ve kazandaki sıvının deterjan olduğunu savunan işçiler, polis merkezindeki işlemlerin ardından Konya Adliyesine sevk edildi. Savcılık sorguları sonrası mahkemeye çıkan Emre S. ve Uğur T. tutuklandı.

Konya’daki süt fabrikasında tepki çeken görüntü: Süt kazanın içinde banyo yaptı
OYNAT 00:26
Konya’daki süt fabrikasında tepki çeken görüntü: Süt kazanın içinde banyo yaptı
Konya'da, birçok firmaya süt veren Benefit isimli fabrikada, tepki toplayan bir görüntü kaydedildi. Fabrikada çalıştığı öne sürülen bir şahıs, süt kazanının içine girerek süt banyosu yaptı.


"Bu kadar büyüyeceğini düşünmedik"

Skandal görüntülerin sahibi olan iki işçi verdikleri ifadelerinde, kazandaki sıvının süt değil deterjan olduğunu iddia etmiş, görüntüleri paylaştıktan sonra da bu kadar tepki alıp, büyüyeceğini düşünmediklerini söyledikleri öğrenildi.

Konya'daki süt fabrikasında kazana girip süt banyosu yaptı: Bakanlık devreye girdi
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Konya'daki süt fabrikasında kazana girip süt banyosu yaptı: Bakanlık devreye girdi
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