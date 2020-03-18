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Koronavirüs ile mücadele için 15 bin kişi CİMER'e başvurdu: Seve seve görev alırım

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, koronavirüsle mücadele kapsamında 15 bin kişinin Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne başvurduğunu açıkladı. Altun; "Sorun küresel, mücadelemiz ulusal! Bu bilinçte olan vatandaşlarımızın fedakârlığı her türlü övgüye layıktır" dedi. Gönüllülerden gelen mesajlardan birinde ise; "Devletimizin şuan bulunduğu durumdan daha çabuk kurtulması için bende destek vermek istiyorum. İhtiyaç olan şehirlere seve seve gidip görev alabilirim. Yeter ki benim de bir yardımım olsun" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Virüs ile mücadele kapsamında çok sayıda kişi gönüllü oldu.
Virüs ile mücadele kapsamında çok sayıda kişi gönüllü oldu.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, koronavirüsle mücadele kapsamında 15 bin kişinin Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) başvurduğunu açıkladı.

Altun, Twitter hesabından milli birlik ve beraberliğe en ihtiyaç duyduğumuz son günlerde vatandaşların koronavirüs ile mücadelede gönüllü olmak istediklerine dair mesajları paylaştı.

CİMER'e yapılan başvurulardan sadece bir kaçını paylaşan Altun, "Koronavirüsle mücadele bağlamında CİMER’e gelen başvuru sayısı 15 bini geçti. Sorun küresel, mücadelemiz ulusal! Bu bilinçte olan vatandaşlarımızın fedakârlığı her türlü övgüye layıktır" ifadelerini kullandı.

  • Gönüllü olarak koronavirüs ile mücadele görev almak isteyenlerin mesajlarından bazıları ise şöyle;
  • *Devletimizin şuan bulunduğu durumdan daha çabuk kurtulması için bende destek vermek istiyorum. Biyolog olarak gönüllü görev almak istiyorum. İhtiyaç olan şehirlere seve seve gidip görev alabilirim. yeter ki benim de bir yardımım olsun. Hastanelerde her türlü yardıma gönüllü olarak koşabilirim.
  • *Sayın Başkanım, emekli sağlık teknikeriyim (laboratuvar). Biz devletimiz, milletimiz ve insanlık için inancımızla varız. Ben koronavirüs laboratuvarlarında gençlerin yerine gönüllü olarak seve seve çalışabilirim. Allah yar ve yardımcınız olsun.

İlk ölüm vakası dün duyuruldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs ile ilgili yaptığı son açıklamada, 89 yaşındaki bir hastanın hayatını kaybettiğini belirtirken, vaka sayısının ise 98'e çıktığını duyurdu.

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