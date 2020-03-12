Koronavirüse yakalanmamak için arap sabunu yiyen Yozgatlı iddiaları yalan çıktı

Koronavirüsün dünya çapında salgın haline gelmesi üzerine birçok yalan haber de medyada yer bulmaya başladı. Son olarak Güneş gazetesinde yer alan habere göre koronavirüs korkusuyla Yozgat’ta bir kişi arap sabununu yoğurda katarak yedi. Habere göre arap sabunu ve yoğurdu yedikten yaklaşık 15-20 dakika sonra başı dönmeye ve midesi bulanmaya başlayan Mehmet E. 112 acil servisini aradı ve ambulans istedi. 112 Ambulans ile acil servise kaldırılan Mehmet E. tedavi altına alındı.

Virüsten korunmak için böyle bir olayın meydana geldiğini iddia eden gazete haberde hasta, hastahane ve doktor isimlerini kodlayarak verdi. Haberin sosyal medyada yayılması üzerine Yozgat'ta yetkililer böyle bir vakanın olmadığını bildirdi.