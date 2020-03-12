Gündem Koronavirüse yakalanmamak için arap sabunu yiyen Yozgatlı iddiaları yalan çıktı
3. SAYFA

Koronavirüse yakalanmamak için arap sabunu yiyen Yozgatlı iddiaları yalan çıktı

Koronavirüse yakalanmamak için arap sabunu yiyen Yozgatlı iddiaları yalan çıktı

Yozgat'ta bir kişinin koronavirüsten korunmak için arap sabununu yoğurda katarak yiyen ve hastahaneye kaldırılarak tedavi edilen iddiaları yalan çıktı. Haberde hasta, hastahane ve doktor isimlerinin gizlenmesi üzerine Yozgat'ta yetkililer bu tür bir vakanın olmadığını bildirdi.

Haber Merkezi Diğer
Arşiv
Arşiv

Koronavirüsün dünya çapında salgın haline gelmesi üzerine birçok yalan haber de medyada yer bulmaya başladı. Son olarak Güneş gazetesinde yer alan habere göre koronavirüs korkusuyla Yozgat’ta bir kişi arap sabununu yoğurda katarak yedi. Habere göre arap sabunu ve yoğurdu yedikten yaklaşık 15-20 dakika sonra başı dönmeye ve midesi bulanmaya başlayan Mehmet E. 112 acil servisini aradı ve ambulans istedi. 112 Ambulans ile acil servise kaldırılan Mehmet E. tedavi altına alındı.

Virüsten korunmak için böyle bir olayın meydana geldiğini iddia eden gazete haberde hasta, hastahane ve doktor isimlerini kodlayarak verdi. Haberin sosyal medyada yayılması üzerine Yozgat'ta yetkililer böyle bir vakanın olmadığını bildirdi.

Kreşler tatil edildi

Kreşler tatil edildi

Bakanlıklardan ardı ardına açıklamalar geliyor.
Yurtdışına çıkışı durduruldu

Yurtdışına çıkışı durduruldu

Acil durumlarda bakan ve validen izin alacaklar.
Otogarlara akın ettiler

Otogarlara
akın ettiler

​Koronavirüs tatili sonrası otobüs biletleri bitti.
81 ile genelge

81 ile genelge

​Bakanlık ulusal düzeyde tedbirleri yayınladı.
Hapishanelerde <br>koronavirüs önlemi

Hapishanelerde
koronavirüs önlemi

​Tüm ziyaretlere sınırlama getirilecek.
Bir günde <br>iki görüşme

Bir günde
iki görüşme

​İki lider İdlib'deki durumu ele aldı.

Altı maddelik <br>uyarı listesi

Altı maddelik
uyarı listesi

​Koronavirüsü sosyal medyadan takip edenler, dikkat!
Ücretsiz <br>internet müjdesi

Ücretsiz
internet müjdesi

Evde eğitimin bütün detayları belli oldu.
Tur kapısını araladı

Tur kapısını araladı

​​Başakşehir sahasında Kopenhag'ı 1-0 ile geçti.
Türkiye'de <br>okullar tatil!

Türkiye'de
okullar tatil!

İlk, orta ve lisede uzaktan eğitime geçiliyor.
Ölü sayısı bini aştı

Ölü sayısı bini aştı

​İtalya'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor.
Maçlar seyircisiz oynanacak

Maçlar seyircisiz oynanacak

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıkladı.
'Türk Işın Tedavisi'

'Türk Işın Tedavisi'

Heyecanlandıran gelişmeyi ​Sağlık Federasyonu duyurdu.
Dev yatırım!

Dev yatırım!

Üç stratejik ürünün üretimine başlandı.
30 sağlıkçı virüse yakalandı

30 sağlıkçı virüse yakalandı

​Ülkede 14 sağlık çalışanı hayatını kaybetmişti.
Bu nasıl hijyen?

Bu nasıl hijyen?

​Yok satan maskelerin üretildiği atölyeden ilginç kareler.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.