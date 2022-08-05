KPSS 'şaibe' şüphesiyle iptal

2022-KPSS’ye yönelik iddiaların ardından gelen ilk inceleme sonuçları sonrası sınav iptal edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararla Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığına Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy atandı. Görevine başlayan Ersoy, ilk açıklamasını yaparak KPSS’nin iptal edildiğini duyurdu.

SORULARDAN BAZILARI AYNI

Ersoy, “İlk inceleme sonuçlarına göre bu sınavda adaylara yöneltilen sorulardan bazılarının, bir yayınevinin soru kitapçıklarında yer aldığı tespit edilmiştir. Her şeyden önce, böyle bir tablonun hem kurumumuzun çalışma ilkeleri hem hukuk hem de kamuoyu vicdanı bakımından kabulü asla mümkün değildir.” dedi.

YENİDEN ÜCRET İSTENMEYECEK

Ersoy, şunları kaydetti: “Yapılan kapsamlı değerlendirmelerin ardından hem 31 Temmuz 2022 tarihinde yapılan KPSS oturumları iptal edilmiş hem de 6-7 Ağustos ve 14 Ağustos 2022 tarihlerinde yapılması planlanan oturumlar ertelenmiştir. Yeni KPSS takvimi 17 Eylül’de başlayacaktır. Sınavı iptal edilen KPSS adaylarından, gireceği yeni sınav için herhangi bir ilave ücret talep edilmeyecektir. ÖSYM’nin milletimizin kalbindeki yerini güçlendirmekte kararlıyız. Hiç arzu etmediğimiz şekilde iptal ve ertelemelere sebebiyet veren bu talihsiz süreçten dolayı tüm adaylardan özür diliyoruz.”

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Geçerlilik süresi uzatıldı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bu yıl kamu görevlerine atanacaklar için “KPSS sonucu geçerlilik süresi”nin, bir sonraki KPSS ile son iki yılın KPSS sonuçlarını da kapsayacak şekilde uygulanacağını belirterek, “Herhangi bir hak kaybına neden olunmayacaktır.” ifadesini kullandı. Altun, KPSS ile personel alım süreçlerinin ise yeni KPSS takvimine göre güncelleneceğini kaydetti.

Kitapçıklara el koyuldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yediiklim Yayınevi’ne ve dershanesine arama ve el koyma işlemi yapıldığını ve bir kısım dijital materyal ile soru kitapçıklarına el koyulduğunu bildirdi. Devlet Denetleme Kurulu tarafından yapılan suç duyurusu üzerine soruşturma başlatıldı.

Başsavcılıktan gelen açıklamada, “Başlatılan soruşturma kapsamında 3 Ağustos’ta Ankara Sulh Ceza Hakimliğinden alınan arama ve el koyma kararı doğrultusunda Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne verilen talimatlarla özel bir eğitim kurumuna ait yayınevi ve dershanesinde aynı gün arama ve el koyma işlemi yapılmış, aramalar neticesinde bir kısım dijital materyaller ile soru kitapçıklarına el koyulmuştur. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir.” denildi.

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