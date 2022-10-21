Gündem KPSS sonuçları açıklandı
EĞİTİM

KPSS sonuçları açıklandı

ÖSYM, 2022 KPSS sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr internet adresinden erişebilecek.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
KPSS sonuçları açıklandı
Arşiv

2022-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT) sonuçları açıklandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr internet adresinden erişebilecek.

KPSS SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"18 Eylül 2022 tarihinde uygulanan 2022-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) ile 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde gerçekleşen 2022-KPSS (Alan Bilgisi) ve 02 Ekim 2022 tarihinde uygulanan 2022-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavlarına ait madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup 02 Ekim 2022 tarihinde uygulanan 2022-KPSS ÖABT Beden Eğitimi Testi Temel Soru Kitapçığındaki 46 numaralı sorunun 'A' olarak verilen doğru cevabın 'B' olarak düzeltilmesine karar verilerek değerlendirme süreci tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 21 Ekim 2022 tarihinde saat 12.30'dan itibaren ÖSYM'nin 'https://sonuc.osym.gov.tr' adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebilir."

Güneş tutulması depremin habercisi mi?

Güneş tutulması
depremin habercisi mi?

​'Büyük Marmara depreminin en büyük habercisiydi.'
Kazanın ardından ilk görüntü

Kazanın ardından ilk görüntü

Aliyev'den Binali Yıldırım'a 'geçmiş olsun' ziyareti.
KPSS sonuçları açıklandı

​Milyonlarca aday merakla bekliyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kimyasal silah' iftiralarına sert yanıt.

Erdoğan: Şimdi yeni bir adım atıyoruz.

​Yeni varyantlara uyarlanabilir

​Ekim ayında yüzde 5,3'lük artış var.

Yerli ve milli imkanlarla yapıldı.

Gaz ölçüm verileri ortaya çıktı.

​Kimyasal dediler 'sis makinası' çıktı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.