Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Konya
Küçük çocuğun adres tarifi için bindiği mikser devrildi: Yaralılar var

Küçük çocuğun adres tarifi için bindiği mikser devrildi: Yaralılar var

22:1218/04/2025, Cuma
IHA
Sonraki haber
Konya’da beton mikseri devrildi.
Konya’da beton mikseri devrildi.

Konya'nın Karapınar ilçesinde beton mikseri devrildi. Kazada, sürücü ve adres tarifi için araca aldığı çocuk yaralandı.

Kaza, Karapınar ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü H.K. plakası belirlenemeyen beton mikseri ile gideceği adresi bulamayınca yolda karşılaştığı bir çocuktan yardım istedi.
10 yaşlarındaki A.Ç., adresi göstermek amacıyla araca bindi. Ancak kısa bir süre sonra beton mikseri henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi.
Kaza sonrası olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü H.K. ve araçta bulunan A.Ç. ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.



#Konya
#Beton mikseri
#Yaralı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kurban bayramı günü kurban kesilmeden önce bir şey yememenin dinî dayanağı var mıdır? Diyanet açıkladı