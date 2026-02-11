Küfürlere devam etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’a küfrettiğini kabul ederek bu sefer de Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na hakaretler yağdırdı. Özarslan’ın istifasının ardından yapılan CHP Grup Toplantısı’na Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın yanı sıra başkentin 15 ilçesindeki CHP’li belediye başkanları ile gelen Özel, “İktidara bozuk tohum Mesut’la gidilmez ama Zeydan’la, Mansur Yavaş’la, Ekrem Başkan'la gidilir” dedi.

P.Ç KİŞİLİK TESPİTİYMİŞ

Özel, Keçiören Belediye Başkanı Özarslan’la 7 Şubat’a attığı mesajlardaki küfür ve hakaretler dışında kalan bölümleri aynen okurken, ettiği küfür ve hakaretleri kabul etti. “P.ç” diye küfrettiği Özarslan’la aralarında 5 Şubat’ta geçen telefon görüşmesini aktaran Özel, “Ertesi gün telefonları kapatıyor. Bunun üzerine de kendisine telefonla ulaşamadığım için mesaj atıyorum. O mesajları, ki efendim ‘Anneme küfretti’ hâşâ. Seni doğuran annen utanır. Her lafa annesini karıştırdığı için. Onun dışında ne söylediysem kişilik tespitine yöneliktir, aileye yönelik bir kastım varsa Allah cezamı versin” diye konuştu.

ÇERÇİOĞLU'NU HEDEF ALDI

AK Parti'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun kendisi hakkında suç duyurusunda bulunmasını değerlendiren Özel, şunları kaydetti: "Biz çok sert tepki gösterdik Aydın'da. Bin pişman oldu. Geçen gün de kendisinin durumunu söylediğimde kurnaz ya hakkımda suç duyurusunda bulunmuş. Dokunulmazlık var, hakkımda suç duyurusunda bulunuyor. Neden dava açmıyorsun? Mesela bir tazminat davası açsaydın da görseydim. Madem öyle bir şey yapacak Özlem Çerçioğlu, bunu ibretialem olsun diye söylüyorum. Kendisine güvenen, ahlakına güvenen, temiz belediyecilik yaptığına güvenen, iftiraya ve şantaja direnenler namusuyla Silivri'de yatıyorlar. AK Parti'ye teslim olanlara, Silivri'ye atılmak yerine AK Parti'ye katılmayı tercih edenlere ibretialem olsun."

KADIN BAŞKANA 'NAMUSSUZ' DEDİ

Açıklamalarında hakaretin dozunu artıran Özel, "Topuklayan Efe bize nereden geldi arkadaşlar? Ta kadın kollarından, gençlik kollarından, milletvekilliğimizden. Bu işin sağcısı solcusu değil; bu işin namuslusu ve namussuzu var" ifadeleriyle dikkat çekti.

Tamamen tesadüf buluşma!

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın CHP’den istifası parti içinde yeni tartışmaları beraberinde getirirken, Ankara’daki CHP’li belediye başkanları Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ın ev sahipliğinde bir araya geldi. ABB’ye bağlı Mogan Tesisleri’nde önceki akşam düzenlenen yemeğe CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, CHP’li ilçe belediye başkanları, Ankara milletvekilleri, Parti Meclisi üyeleri ve Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi üyeleri katıldı. Toplantının ardından ortak yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada söz konusu buluşmanın yaklaşık on gün öncesinden planlanan bir istişare toplantısı olduğu belirtilerek, son günlerde kamuoyuna yansıyan gelişmelerle tarihlerin örtüşmesinin ‘tesadüf’ olduğu ifade edildi. Metinde yer alan “Halka dokunan her işin bir karşılığı olduğu gibi, bu anlayışın bazı çevrelerde rahatsızlık yaratması da kaçınılmazdır” ifadeleri ise dikkat çekti. Açıklamada bu rahatsızlığın “doğru yolda olunduğunun göstergesi” olduğu öne sürüldü.







