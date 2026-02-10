CHP bir kez daha enkaz altında kaldı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çelik, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde yapılan bazı siyasi açıklamaları eleştirirken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in sözlerine sert tepki gösterdi. Deprem sürecinde devletin tüm imkânlarıyla sahada olduğunu vurgulayan Çelik, “6 Şubat’ın acısını unutmuyoruz. Vatandaşlarımızın evlerine kavuşması en büyük sevincimiz oluyor. Bir yandan felaketle uğraşırken bir yandan dezenformasyonla mücadele ettik ve bu mücadeleyi başarıyla verdik” dedi.

KATKILARININ OLMADIĞINI GÖSTERDİ

Depremin yıl dönümünde CHP Genel Başkanı’nın kullandığı ifadeleri eleştiren Çelik, “Tabii o zamanı hatırlayın, bir yandan felaketle uğraşırken bir yandan da dezenformasyonla ve yalanlarla mücadele ediyorduk. Maalesef çok ucuz ve üzücü hırsızlık ile yağma olayları yaşandı. Bütün bunlarla hep beraber mücadele edildi ve bütün dünyanın gözü önünde bu mücadele başarıyla verildi. Bu yıl dönümünde en üzücü olaylardan biri ise CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’in kullandığı üslup ve söylediği sözlerdi. Burada yapılanları gölgelemeye ve lekelemeye çalışan bir üslup içerisinde, kendilerine ait belediyelerin katkılarını anlatmaya çalışırken aslında bunların birçoğunun katkı olmadığını itiraf eden sözler ortaya koydu. Orada CHP yönetiminin söylemi ve zihniyeti bu yıl dönümünde bir kez daha enkaz altında kaldı. Bu üzücüydü. Ama bunların bir önemi yok. Çalışmaya devam edeceğiz. Gayret etmeye devam edeceğiz. Yaraları sarmaya devam edeceğiz. Dezenformasyonla da mücadele edeceğiz. Diğer konularla da mücadele edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

RAMAZAN’DA SAHADA OLACAĞIZ

Yaklaşan Ramazan ayına da değinen Çelik, parti teşkilatlarının sahada olacağını belirterek, “Ramazan ayında vatandaşlarımızla daha yoğun şekilde bir araya geleceğiz. Bakanlarımızla birlikte sahada olacağız ve yoğun bir çalışma yürütülecek” dedi.

GAZZE’DE ÇİFTE STANDART YAPILIYOR

Gazze’de yaşananlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çelik, uluslararası sistemin çifte standardına dikkat çekti. “Dünyanın parçalandığı bir dönemdeyiz. Gazze’de ortaya konan çifte standart, yeni dünya düzeninin ilkesizliğini net şekilde göstermiştir” diyen Çelik, insani yardımların hâlâ istenilen düzeye ulaşmadığını, ateşkesin ise kırılgan olduğunu söyledi. Çelik, “Uluslararası toplumun Gazze karşısındaki teslimiyeti, belirsizlik çağının en açık göstergesidir. Bu süreçte uluslararası diyalog açısından ses getiren tek yaklaşım Cumhurbaşkanımızın yaklaşımıdır” ifadelerini kullandı.

DAHA UZUN YOLLAR AŞACAĞIZ

MHP’nin 57’nci kuruluş yıl dönümünü de tebrik eden Çelik, Cumhur İttifakı vurgusu yaparak, “Cumhur İttifakı olarak büyük bir mücadele verdik. Daha uzun yollar aşacağız ve bu yolu birlikte yürüyeceğiz” dedi. Çelik, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Terörsüz Türkiye” vurgusuna da atıf yaptı.

HEM ÜZÜCÜ HEM UTANÇ VERİCİ

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın CHP’den istifasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çelik, CHP Genel Başkanı’nı sert sözlerle eleştirdi. Çelik, “CHP Genel Başkanı’nın kullandığı ifadeler siyasi tarihimizde eşi benzeri olmayan bir skandaldır. Hem üzücü hem de utanç vericidir. Bu konuda özür dilenmesi gerekir” ifadelerini kullandı. Özarslan’ın AK Parti’ye katılıp katılmayacağına ilişkin bir gündem olmadığını da sözlerine ekledi.







