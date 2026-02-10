Yeni Şafak
Özgür Özel'e Mansur Yavaş şoku: Partiden 5 başkanın daha istifa edeceği iddia edildi

08:1610/02/2026, Salı
G: 10/02/2026, Salı
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın CHP’den istifa etmesinin ardından parti içerisindeki tartışma iyice gün yüzüne çıktı. Ankara'da 5 CHP'li başkanın da partiden istfia edeceği iddia edildi.

C﻿﻿HP’nin son dönemdeki “Yüzde 50+1 için normalleşmeye ve sağ seçmene ihtiyacımız var” söylemine karşı çıkan partililer “Sağdan değil soldan, kendi içimizden insanlarla yol yürümemenin sonucunu yaşıyoruz” düşüncesini dile getirdi.


CHP kurmayları, ilerleyen süreçte partinin “sağ” söylemlerini seçmenlere anlatmakta zorlanacağını ifade ediyor.

Buna rağmen Ankara’nın CHP’li belediye başkanlarından Özgür Özel yerine Mansur Yavaş’a “bağlılık” açıklaması gelmesi dikkat çekti.


"ÖZEL’E DEĞİL YAVAŞ’A BAĞLIYIZ" MESAJI


Türkiye Gazetesinin haberine göre CHP’den istifa edecekleri iddia edilen Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör, Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap ve Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç, yaptıkları açıklamada Özgür Özel’e değil Mansur Yavaş’a bağlılık bildirdi.

#özgür özel
#mansur yavaş
#ekrem imamoğlu
