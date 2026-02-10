Özgür Özel'e Mansur Yavaş şoku: Partiden 5 başkanın daha istifa edeceği iddia edildi

C﻿﻿HP’nin son dönemdeki “Yüzde 50+1 için normalleşmeye ve sağ seçmene ihtiyacımız var” söylemine karşı çıkan partililer “Sağdan değil soldan, kendi içimizden insanlarla yol yürümemenin sonucunu yaşıyoruz” düşüncesini dile getirdi.





CHP kurmayları, ilerleyen süreçte partinin “sağ” söylemlerini seçmenlere anlatmakta zorlanacağını ifade ediyor.