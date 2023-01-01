Kulağını çek şikayeti

6’lı Masa’da, aykırı söylemlerin paydaşlar arasında krize dönüşmemesi için tedbirli davranılıyor. Son olarak İYİ Parti, masadan gelen eleştirileri dikkate alarak bir kurmayını ortaklara yönelik söylemine dikkat etmesi konusunda uyardı. Edinilen bilgilere göre uyarı, söz konusu isme İstanbul’dan başkentte çağrılarak iletildi. Güçlendirilmiş parlamenter sistem vaadiyle bir araya gelen ancak kritik dengeler üzerine kurulan 6’lı Masa seçime giderken aykırı söylemlerin yol açabileceği krizlere karşı tedbirli davranıyor. Bu çerçevede bazı ortaklar söylemlerine çekidüzen verirken diğer paydaşlardan da benzer hassasiyet beklenirken, sorun görülen isimler aktarılıyor. Böylece potansiyel krizlerin de önüne geçilmesi hedefleniyor.

ŞİKAYET EDİLDİ

Masanın seçimde son viraja girdiğine dikkat çeken kurmaylar bu süreçte daha da dikkat edilmesini öneriyor. Edinilen bilgilere göre, 6’lı Masa’da geçtiğimiz günlerde buna ilişkin ilginç bir şikayet gündeme geldi. Masadan bir partinin, İYİ Parti’de bir yöneticiye yönelik tepkileri içeren bir rapor hazırlayıp gönderdiği ileri sürülüyor. Raporda İYİ Partili bir kurmayın son dönemlerde katıldığı programlarda masa ile ilgili söylemleri, masadaki diğer partilerin söylemleri üzerinden yaptığı eleştiriler gibi konuların yer aldığı belirtiliyor. Raporu alan İYİ Parti’nin söz konusu isme bulunduğu İstanbul’dan Ankara’ya çağırarak açıklamalarına özen göstermesinin istendiği öğrenildi.

KURMAYLAR SUSSUN ÖNERİSİ

6’lı Masa koridorlarında bunun dışında kurmaylara da seçim süreci boyunca açıklama konusunda kısıtlama getirilmesi öneriliyor. Buna gerekçe olarak genel başkan yardımcılarının konuşmalarının masaya ters etki yaptığı olarak dile getiriliyor.



