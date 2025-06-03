Külliye'de peş peşe görüşmeler: Cumhurbaşkanı Erdoğan Önder Aksakal'ı ve Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti

Cumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul ettiğini duyurdu.

Paylaşımda kabulden fotoğraf karesine de yer verildi.

Cumhurbaşkanımız @RTErdogan , Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. pic.twitter.com/FTtWsUpINa

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile görüşmesinin ardından Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu da Külliyesi'nde kabul etti.