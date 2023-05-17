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Külliye'de telefon trafiği: Yabancı liderlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 14 Mayıs'taki seçimlerde elde ettiği başarı nedeniyle yabancı liderlerden tebrik telefonu gelmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Macaristan, Malezya ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi liderleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, seçimlerdeki başarısı dolayısıyla tebrik etti. Liderler görüşmelerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seçimin ikinci turunda da başarılar diledi ve seçimlerin Türk halkı için hayırlı olması temennisinde bulundu.

21:48 . 17/05/2023 Çarşamba
AA
Yabancı liderler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak seçim başarısı nedeniyle tebrik etti.

Yabancı liderler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak seçim başarısı nedeniyle tebrik etti.

Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Macaristan, Malezya ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi liderleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, seçimlerdeki başarısı dolayısıyla tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed es-Sani, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid en-Nehyan, Macaristan Başbakanı Victor Orban, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, seçim başarısı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini iletti.

Liderler görüşmelerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seçimin ikinci turunda da başarılar diledi ve seçimlerin Türk halkı için hayırlı olması temennisinde bulundu.



#Seçimler
#14 Mayıs
#Cumhurbaşkanı
#Erdoğan
#Tebrik Telefonu
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