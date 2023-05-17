Külliye'de telefon trafiği: Yabancı liderlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik

Türkiye'deki seçimler uluslararası basın tarafından da merakla takip edildi. Fransız medyasında yer alan bir analizde seçimlerde tüm anketlerin tersine Erdoğan'ın popülaritesini koruduğu ifade edildi. Analizde “Ne deprem ne enflasyon ne de resesyon, hiçbir şey Erdoğan’ı yenemez” ifadeleri kullanıldı.