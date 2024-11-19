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Kültür A.Ş. bir metrelik kabloya 10 bin lira ödedi

Kültür A.Ş. bir metrelik kabloya 10 bin lira ödedi

Uğur Duyan
04:0019/11/2024, Salı
G: 19/11/2024, Salı
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Ekrem İmamoğlu
Ekrem İmamoğlu

2020’den bu yana konser ve etkinliklere 6 milyar liradan fazla para harcayan İBB, organizasyonlarda kullanılan malzemelerin fiyatlarını da şişirdi. Kültür A.Ş.’nin bir organizasyonunda fiyatı 150-750 lira arasında değişen bir metrelik led kabloya 10 bin lira ödediği tespit edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) 2020’den itibaren, konser ve etkinlikler için 6 milyar 35 milyon lira harcamasının yankıları devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, usulsüz harcamayla kamu zararına yol açılıp açılmadığını tespit etmek için re'sen başlattığı soruşturma kapsamında görevlendirilen iki müfettişi incelemelere başladı.


BÜTÇEYİ ŞİŞİRDİ

Bu kapsamda İBB’nin iştirak şirketleri üzerinden ‘adrese teslim’ ihaleler yaptığı belirlenirken bu ihalelerde de usulsüzlükler tespit edildi. İBB iştiraklerinden Kültür ve Sanat Ürünleri Tic. A.Ş.’nin belediye tarafından çıkılan pek çok ihaleyi aldığı ve işi alt yüklenicilere yaptırarak bütçeyi şişirdiği ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre Kültür A.Ş., konser ve muhtelif organizasyonlarda hem mal hem de hizmet alımında piyasa değerinin çok üstünde masraflar çıkardı.


PARALAR SAHNE KURULUMUNA

Kültür A.Ş.’nin şişirdiği masraf kalemleri arasında LED şerit kablo dikkati çekti. Piyasada metresi 150 ila 750 lira arasında değişen LED kablo için İBB’nin ödediği ücret dudak uçuklattı. İBB, bir metre LED kablo için 10 bin lira ödedi. Kültür A.Ş.’nin pek çok konser organizasyonunda en büyük bütçelerden birini sahne kurulumuna ayırdığı, sahne sistemlerinin satın alımı halinde bu masrafın çok daha düşük fiyatlara yapılabileceği de tespit edildi.


Yavaş’ın oylarının peşinde

  • CHP'de cumhurbaşkanı adaylığı yarışında adı öne çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş arasındaki çekişme kızışıyor. İmamoğlu'nun bu çerçevede, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı olarak Yavaş'ın daha çok 'destek alabileceği' illeri ziyaret etme kararı aldığı öğrenildi. Eylülde Tokat'a giderek miting düzenleyen İmamoğlu'nun, şimdi de Mansur Yavaş'ın etkili olduğu Orta Anadolu ve İç Ege'de bir dizi miting düzenlemesi bekleniyor. İmamoğlu'nun, Sivas, Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Uşak, Denizli, Afyonkarahisar ve Isparta gibi muhafazakar ve milliyetçi seçmenin güçlü olduğu illeri ziyaret ederek, miting düzenleyeceği belirtiliyor.



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#Ekrem İmamoğlu
#Mansur Yavaş

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