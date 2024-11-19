Kültür A.Ş. bir metrelik kabloya 10 bin lira ödedi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) 2020’den itibaren, konser ve etkinlikler için 6 milyar 35 milyon lira harcamasının yankıları devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, usulsüz harcamayla kamu zararına yol açılıp açılmadığını tespit etmek için re'sen başlattığı soruşturma kapsamında görevlendirilen iki müfettişi incelemelere başladı.
Bu kapsamda İBB’nin iştirak şirketleri üzerinden ‘adrese teslim’ ihaleler yaptığı belirlenirken bu ihalelerde de usulsüzlükler tespit edildi. İBB iştiraklerinden Kültür ve Sanat Ürünleri Tic. A.Ş.’nin belediye tarafından çıkılan pek çok ihaleyi aldığı ve işi alt yüklenicilere yaptırarak bütçeyi şişirdiği ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre Kültür A.Ş., konser ve muhtelif organizasyonlarda hem mal hem de hizmet alımında piyasa değerinin çok üstünde masraflar çıkardı.
Kültür A.Ş.’nin şişirdiği masraf kalemleri arasında LED şerit kablo dikkati çekti. Piyasada metresi 150 ila 750 lira arasında değişen LED kablo için İBB’nin ödediği ücret dudak uçuklattı. İBB, bir metre LED kablo için 10 bin lira ödedi. Kültür A.Ş.’nin pek çok konser organizasyonunda en büyük bütçelerden birini sahne kurulumuna ayırdığı, sahne sistemlerinin satın alımı halinde bu masrafın çok daha düşük fiyatlara yapılabileceği de tespit edildi.