Kültür A.Ş. bir metrelik kabloya 10 bin lira ödedi

CHP'de cumhurbaşkanı adaylığı yarışında adı öne çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş arasındaki çekişme kızışıyor. İmamoğlu'nun bu çerçevede, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı olarak Yavaş'ın daha çok 'destek alabileceği' illeri ziyaret etme kararı aldığı öğrenildi. Eylülde Tokat'a giderek miting düzenleyen İmamoğlu'nun, şimdi de Mansur Yavaş'ın etkili olduğu Orta Anadolu ve İç Ege'de bir dizi miting düzenlemesi bekleniyor. İmamoğlu'nun, Sivas, Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Uşak, Denizli, Afyonkarahisar ve Isparta gibi muhafazakar ve milliyetçi seçmenin güçlü olduğu illeri ziyaret ederek, miting düzenleyeceği belirtiliyor.