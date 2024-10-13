Kültür Yolu Diyarbakır'da

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca düzenlenen 16 şehri kapsayan ve yaklaşık 8 ay sürecek Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin 14. durağı, Diyarbakır oldu. Kültürel miras ve zenginliklerin ön plana çıkacağı “Diyarbakır Kültür Yolu Festivali” dün Diyarbakır Arkeoloji Müzesi’nde coşkuyla başladı. 12-20 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek olan festivalde konser, sahne gösterileri, sinema, sergi, atölye, çocuk etkinlikleri, tematik sokak sahneleri, gezici sahneler, söyleşiler gibi birçok etkinlik yapılacak. Katılımcı sayısı ile bugün dünyanın en büyük festivali olan Kültür Yolu Festivali, şehirlerin özgün, kültürel ve sanatsal değerlerini uluslarası kültür-sanat formlarıyla harmanlayarak marka şehirler haline gelmelerini amaçlıyor.

46 NOKTADA 250 ETKİNLİK

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Kültür Yolu Festivalleri’nin, 4 yıl önce bir bölgede ve bir şehirde başladığını şimdi ise 7 bölge 16 şehirde devam ettiğini hatırlatarak ülkemizin en büyük ve en zengin marka projelerinden bir tanesi olduğunu söyledi. Diyarbakır'ın tarih kokan sokaklarına, zamana meydan okuyan yapıları ve kadim kültür mirasına yakışır şekilde 46 noktada 250'ye yakın etkinlik planladıklarını belirten Mumcu, “9 gün boyunca konserler, sergiler, söyleşiler, her yaşa uygun etkinlikleri sanatseverlerimizle buluşturmayı düşünüyoruz” dedi. Mumcu, festivalin Diyarbakır'ın mevcut turizm potansiyeline de büyük hareketlilik getireceğine inandıklarını belirtti.





FİLİSTİN HASSASİYETİMİZ VAR

Tüm devlet sanat kurumlarının da festivalde olduğunu ifade eden Mumcu, otellerdeki doluluk oranının yüzde 90'a ulaştığını belirterek “Belli hassasiyetleri de ön plana çıkarıyoruz. Filistin hassasiyetimiz var. Hanzala sergisiyle, 1948 Nakba olayını anlatan bir film göstereceğiz. Filmin Filistinli yönetmeni de burada bu şekilde hassasiyetimizi ön plana çıkarıyoruz” diye konuştu.

FESTİVAL ŞEHRİMİZE KATKI SAĞLIYOR

Kültür Yolu Festivallerinin ülkemizin en önemli kültür ve sanat etkinliği haline geldiğini söyleyen Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Diyarbakır’ın çok önemli turizm potansiyeli olduğunu belirterek “Diyarbakır Kültür Yolu Festivalinin hem Diyarbakır'ın tanıtımına çok büyük katkı sağlayacağını hem de 9 günlük süre boyunca etkinliklere katılacak olan vatandaşlarımızın 7’den 70’e herkesin bu etkin-liklerden çok büyük bir keyif alacağını biliyorum” dedi.

Besmele-i Şerif Hat Sergisi sanatseverleri bekliyor

Albayrak Grubu’nun 10 yıldır bir gelenek hâlinde sürdürdüğü Hat Eserleri Sergisi, Kültür Yolu Festivali’ne misafir olmaya devam ediyor. Grup, bu yıl “Besmele-i Şerif” temasında hazırlanan geleneksel hat sergisini, Kültür Yolu Festivali’nin Diyarbakır durağında sanatseverlerle buluşturdu. Sergi, geçtiğimiz haftalarda Festival’in Şanlıurfa, Samsun, Trabzon, Van ve Erzurum duraklarına misafir olmuştu. Türkiye’deki katılım bankacılığı sektöründe önemli bir oyuncu konumunda olan Ziraat Katılım Bankası’nın sponsoru olduğu Besmele-i Şerif Hat Eserleri Sergisi, 12 Ekim tarihinde, Diyarbakır Ulu Camii, Yazma Eserler Kütüphanesi’nde sanatseverleri ağırladı. Sergi, 31 Ekim tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.





Devlet tiyatroları tarihinde bir rekor

Devlet Tiyatroları hakkında açıklamalarda bulunan Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, “Devlet tiyatrolarında 983 oyuncu var. Her yıl 125 yeni oyun sergiliyoruz. Geçen yıl 1 milyon 300 bin olan seyirci sayısı bilet fiyatları artmasına rağmen 2 milyon 250 bine ulaştı. Bu devlet tiyatroları tarihinde bir rekor. Çünkü doğru bir repertuvar seçtik gece gündüz çalıştık ve çok güzel oyunlar sahneledik.” dedi. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk de opera ve bale seyirci sayısının yüzde 63 arttığını söyleyerek “Sahnelerimiz hınca hınç doldu. 2023-24 temsil sayısında yüzde 32 artış var. Festivallerde yüzde 44 artış ile iki buçuk katına çıkmış” diye konuştu.



















