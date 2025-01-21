Kürsüden savcıya hakaret etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul Kadıköy’de düzenlenen Modern Hukuk ve Yargının Siyasallaşması Paneli'ne katıldı. İki siyasinin de gündeminde CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında kamu görevlisine hakaret suçlamasıyla başlatılan soruşturma vardı. Özgür Özel konuşmasında, "Cem Aydın kardeşimi, CHP Gençlik Kolları kurumsal hesabından yapılan bir paylaşım nedeniyle ifadeye çağırdılar. Bu zihniyet polis devleti zihniyeti” şeklinde konuştu. Soruşturmanın siyasi olduğunu iddia eden Özel, “Alnını karışlamazsam namerdim” dedi.