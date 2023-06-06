Kurtulmuş TBMM Başkanı adayı

Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası gözlerin çevrildiği TBMM Başkanlığı için Cumhur İttifakı’nın adayı belli oldu. AK Parti ve MHP’nin Meclis Başkanı Adayı AK Parti İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş oldu.

ORTAK İMZAYLA

TBMM Genel Kurulunda 7 Haziran Çarşamba günü yapılacak seçim öncesinde AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti ve MHP milletvekillerinin ortak imzasıyla Meclis Başkanı adayı gösterildi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, AK Parti İstanbul Milletvekili Kurtulmuş’un, Meclis Başkanlığı adaylığına ilişkin başvuru dilekçesini, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu’na teslim etti.

Başvurunun ardından beraberindeki MHP Grup Başkanvekili Akçay ve AK Parti grup başkanvekilleri Muhammet Emin Akbaşoğlu, Özlem Zengin, Abdulhamit Gül ve Leyla Şahin Usta ile gazetecilere açıklama yapan Güler, “İstanbul Milletvekilimiz Numan Kurtulmuş’a, 28. Yasama Dönemi içerisinde kaliteli bir yasama döneminin sağlanması konusunda inancımız tam” dedi.

MHP: YÜREKTEN İNANIYORUZ

“Sayın Numan Kurtulmuş’un müktesebatıyla ve bütün özellikleriyle TBMM Başkanlığını en iyi şekilde yürüteceğine yürekten inanıyoruz” diyen MHP Grup Başkanvekili Akçay da “Türkiye Yüzyılı başlamıştır ve 28. Dönem’de TBMM ve Cumhur İttifakı olarak Türkiye Yüzyılı’nın başlangıç şuuruyla aşkla şevkle ve azimle çalışmaya kararlıyız” diye konuştu.

İYİ PARTİ’NİN ADAYI CİHAN PAÇACI

İYİ Parti’nin Meclis Başkanı adayı ise İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı oldu. Paçacı’nın adaylığı, Meclis Başkanlığı’na İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekilleri Müsavat Dervişoğlu ve Erhan Usta’nın imzasıyla sunuldu.

Meclis’e yeni başkan mesaisi

Bugün saat 24.00’te aday gösterme süresi dolacak TBMM Başkanlığı seçimi yarın yapılacak. Gizli oyla yapılacak seçimin ilk iki turunda 30’uncu TBMM başkanı olmak isteyen adayların 400 oyu bulması gerekecek. Yeni Meclis Başkanı'nın üçüncü turda Cumhur İttifakı oylarıyla seçilmesi bekleniyor. Meclis Başkanlık Divanı ise başkanlık seçimlerinden bir hafta sonra yapılacak. TBMM Başkanlık seçimi sonrasında, Meclis başkanvekillikleri ve katip üyelikleri için seçim yapılacak. AK Parti, CHP, Yeşil Sol Parti ve MHP'ye birer başkanvekilliği verilecek. Meclis Başkanvekilliği için CHP; Gülizar Biçer Karaca'yı, Yeşil Sol Parti ise Sırrı Süreyya Önder'i aday gösterecek. Meclis Başkanlık Divanı’nın teşekküllü sonrası ihtisas komisyonlarının üyeleri belirlenecek.







