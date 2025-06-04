Kurtulmuş yeniden Meclis Başkanı

TBMM Genel Kurulu dün Meclis Başkanlık seçimi için toplandı. Yapılan üç tur oylamadan sonra Meclis Başkanlığı'na 329 oyla AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş yeniden seçildi. TBMM Başkanlığı için 5 adayın yarışacağı birleşimi TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ yönetti. Seçimde AK Parti Numan Kurtulmuş'u, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ı, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı'yı, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar'ı, Yeniyol Partisi ise Samsun Milletvekili Mehmet Karaman'ı aday gösterdi. İlk tur oylamaya saat 18.00'de geçildi.





AİLESİ LOCADAN İZLEDİ

Yapılan üç tur oylamanın ardından mevcut başkan Kurtulmuş 329 oyla yeniden TBMM Başkanı oldu. Oylamada Bayraktutan 118, Çandar 18, Paçacı 26, Karaman 26 oy aldı. Bir oy boş kullanıldı, 11 oy geçersiz sayıldı. Buna göre, Kurtulmuş, üçüncü tur oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu 301'in üzerinde oy alarak, yeniden TBMM Başkanı seçildi. İçtüzüğe göre, TBMM Başkanı gizli oyla seçiliyor. Birinci ve ikinci turlarda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu (400), üçüncü turda ise salt çoğunluk (310) arandığı için seçim üçüncü turda sonuçlandı. Üçüncü turu Numan Kurtulmuş'un eşi Sevgi Kurtulmuş ve ailesi de Genel Kurul Salonunda locadan izledi.





TERÖRSÜZ TÜRKİYE, DEMOKRATİK TÜRKİYE'DİR

Kurtulmuş, Meclis kürsüsünde yaptığı teşekkür konuşmasında, "Terörsüz Türkiye, aynı zamanda demokratik Türkiye meselesidir. Yeni anayasa gelecek nesillere karşı sorumluluğumuzdur" dedi. Kurtulmuş, "Milletin tarihi önem affettiği konuların en güzel şekilde çözülebilmesi için ikinci devrede üzerimize düşen sorumluluğu hep beraber yerine getiririz. Müzakereci bir siyaset dili altını çizmek isterim ayrıca bu dönem içerisinde tarihi bir fırsat olarak önümüze çıkan Terörsüz Türkiye meselesini de Türkiye’nin halletmesi gereken en acil konusu olduğunu herhalde hepimiz hemfikiriz" ifadelerini kullandı. Kurtulmuş, Cumhuriyetin ikinci yüzyılını sivil, demokratik, katılımcı, kapsayıcı bir anayasa ile taçlandırılması gerektiğini savundu.





ERDOĞAN KABUL ETTİ

Yeniden TBMM Başkanlığına seçilen Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.





BAHÇELI'DEN ÖZEL'E MAŞALLAH

Tüm adaylar oylama öncesinde Genel Kurul'da hazır bulundu. Seçimi AK Parti sıralarından izleyen Kurtulmuş ilk tur oylama sürerken DEM Parti'nin adayı Cengiz Çandar'la bir süre sohbet etti. Sohbete AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de bir süre eşlik etti. Genel Kurul'a sırasıyla DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli geldi.

Bahçeli ilk tur oylamanın ortalarına doğru Genel Kurul'a geldi. MHP Lideri en son aralık ayındaki bütçe görüşmeleri için Genel Kurul'a gelmişti. Bahçeli oyunu kullandıktan sonra Kurtulmuş, MHP lideri ile tokalaşmak için MHP sıralarına gitti. Bahçeli ile DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık da tokalaştı.

Bahçeli, ikinci tur oylamada oyunu kullandıktan sonra kulise geçti. Bahçeli kurmayları ile sohbet ederken, Özel ve CHP'li yöneticiler de oy kullanmak üzere kulise geçti. CHP lideri, Bahçeli'nin yanına giderek tokalaştı ve ayaküstü sohbet etti. Özel, Bahçeli'ye "Sizi yeniden Meclis'te görmek çok güzel" dedi. Bahçeli ise "Sizi yakından takip ediyorum, çok hareketlisiniz maşallah başarılar diliyorum" karşılığını verdi. Özel üçüncü tur oylamada oyunu kullandıktan sonra AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile tokalaşarak, AK Partili vekillerle sohbet etti.



