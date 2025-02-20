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Kurultaydaki şaibe için ifade verecek

Kurultaydaki şaibe için ifade verecek

Oğuzhan Ürüşan
04:0020/02/2025, Perşembe
G: 20/02/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Lütfü Savaş
Lütfü Savaş

CHP’den Aralık 2024’te ihraç edilen eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, partisinin 38. Olağan Kurultayı’nın iptali için açtığı dava kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağrıldı.

Lütfü Savaş’ın, gelecek salı günü Ankara Adliyesi’nde savcıya ifade vermesi bekleniyor. Savaş, açtığı davada kurultayın şaibeli olduğunu öne sürmüştü. Savaş, müdahaleler olmasaydı seçimi kaybeden adayın “çok yüksek bir farkla” genel başkan seçileceğini öne sürmüştü.



#Lütfü Savaş
#CHP
#Hatay Büyükşehir Belediyesi

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